H.I.G. Bayside Capital Europe schließt die Refinanzierung der Lifeways Group ab

LONDON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe („Bayside"), die auf europäische Sondersituationen und Kapitallösungen spezialisierte Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), einer weltweit führenden Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich, die Finanzierung der Lifeways Group („Lifeways" oder das „Unternehmen") bekannt zu geben, dem führenden britischen Anbieter von Unterstützungsdienstleistungen für Patienten mit hohem Pflegebedarf, die von der Fidera Group und Barings unterstützt wird. H.I.G. Bayside stellt eine Unitranche-Kreditfazilität in Höhe von 90 Millionen Pfund zur Verfügung, um die Refinanzierung der bestehenden Schuldenstruktur des Unternehmens zu unterstützen.

Lifeways mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich ist der größte britische Anbieter von intensiven Betreuungsdiensten für Menschen mit Lernbehinderungen, Autismus, psychischen Erkrankungen, körperlichen Behinderungen und anderen komplexen Bedürfnissen. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen für über 4.000 Nutzer an rund 1.100 Standorten im ganzen Land.

Die neue fünfjährige Finanzierung dient der Refinanzierung des bestehenden Darlehens und bietet dem Managementteam von Lifeways eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung seiner Wachstumsstrategie, darunter der Ausbau der Kapazitäten im Bereich des betreuten Wohnens, Investitionen in die Servicequalität sowie die Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur.

Mathilde Malezieux, Managing Director bei H.I.G. Bayside, erklärte: „Lifeways ist ein hochwertiger und widerstandsfähiger Anbieter von grundlegenden Pflegedienstleistungen mit einer führenden Marktposition in einem wachsenden und strukturell geförderten Sektor. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein starkes EBITDA-Wachstum verzeichnet, das auf einer erfolgreichen operativen Umstrukturierung, einer verbesserten Unternehmensführung und einer klaren Ausrichtung auf die Erzielung hochwertiger Ergebnisse für die Dienstleistungsnutzer beruht. Das Darlehen im Rahmen der Kapitalfinanzierungslösung von H.I.G. Bayside dient der Refinanzierung der bestehenden Kapitalstruktur und bietet Flexibilität zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase von Lifeways. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Andrea Kinkade und Kieron Steele sowie den Teams von Lifeways, Fidera und Barings die Dienstleistungen von Lifeways weiter auszubauen."