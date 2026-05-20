🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsVanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

    Deutsche Börse-News

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "KI-Fieberkurve geht nach unten" (ETFs)

    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-ETFs und Öl-ETCs bleiben stark gefragt
    • Spezialthemen wie Raumfahrt stark nachgefragt
    • Brentpreis über 110 USD treibt Öl-ETC Nachfrage
    Deutsche Börse-News - KI-Fieberkurve geht nach unten (ETFs)
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach immer neuen Hochs an der Wall Street ist jetzt Atemholen angesagt. Tech-ETFs bleiben aber gesucht, ebenso Öl-ETCs - wegen des wieder gestiegenen Ölpreises. Außerdem beliebt: Spezialthemen wie Raumfahrt.

    20. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Das KI-Fieber der Vorwoche ist etwas abgekühlt, Nahostkonflikt und hoher Ölpreis sind wieder präsenter. "Die Stimmung ist gemischt", berichtet Ivo Orlemann, der für die ICF Bank ETFs handelt. Neben Käufen sieht er auch einiges an Rückgaben. Vergangene Woche wurden an der US-Tech-Börse Nasdaq noch neue Hochs erreicht. Im ETF-Handel gehörten Tech-Tracker daher zu den Umsatzspitzenreitern, wie die Händler berichten.

    ++++
    Seminar am 21. Mai ab 19 Uhr: Mehr als Buy & Hold - Wie taktische Themen-ETFs dein Depot voranbringen. Online und vor Ort in der Frankfurter Börse.

    Kostenlos anmelden: live.deutsche-boerse.com/etf-akademie ++++

    Sehr gefragt bei der ICF: der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736). Auch bei Lang & Schwarz gehört der Indexfonds zu den Umsatzrennern, wie Michael Norizin berichtet. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Auch Tech-ETFs mit Hebel sind Norizin zufolge stark nachgefragt. Daneben überzeugen offenbar auch einige speziellere Themen. Die ICF-Kundschaft setzt viel auf den L&G Clean Water (IE00BK5BC891) und den VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2). Eher verkauft werde der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) - die Branche ist seit einigen Wochen unter Abgabedruck.

    Tech-Indizes vorne

    In den ersten Monaten des Jahres dominierten noch Goldminen- und Öl/Gas-Indizes die Liste der besten Branchen 2026. Jetzt sind es wieder Technologie-Indizes, wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Auf den ersten drei Plätzen stehen Halbleiter-Indizes, Basis für ETFs von iShares-ETF (IE000I8KRLL9), HSBC () und Global X (IE0000ZL1RD2). Sie kommen seit Jahresanfang auf Kursgewinne von 64 bis 69 Prozent. Erst auf Platz vier steht ein Öldienstleister-Index, der MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index, Basis für den VanEck Oil Services (IE000NXF88S1).

    Mehr dazu: justetf.com

    Gewinnmitnahmen bei Aktien-ETFs

    Breit streuende Aktien-ETFs finden sich aktuell hingegen oft auf den Verkaufslisten, wie Orlemann meldet, etwa der Invesco MSCI World (IE00B60SX394). Auch der sonst fast immer gesuchte VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594) mit dividendenstarken Aktien werde derzeit meist abgeben. Auffällig: auf die höchsten Umsätze bei der ICF kam zuletzt ein Schwellenland-Tracker, der HSBC MSCI Emerging Markets (IE000KCS7J59), und zwar ebenfalls mit Abgaben. Der MSCI Emerging Markets hatte vor anderthalb Wochen ein Rekordhoch erreicht und zeigt sich seitdem etwas schwächer. Seit Jahresanfang ergibt sich aber immer noch ein Plus von 17 Prozent.

    Ölpreisanstieg: Wieder mehr Öl-ETCs

    Im Handel mit Rohstoff-ETCs ist wieder mehr los, wie Norizin berichtet, vor allem bei Ölpreis-ETCs. Angesichts der anhaltenden Spannungen in Nahost ist der Brent-Preis wieder über 110 US-Dollar je Barrel gestiegen. Die trading-affine Kundschaft von Lang & Schwarz setzt gerne auf Produkte mit Hebel, konkret den WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32), den WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short (XS2819844387) und deren Pendants auf die Sorte Brent.

    Edelmetall-ETCs werden eher abgestoßen, wie Orlemann feststellt, etwa Goldpreis-Tracker von Invesco (XS2183935274, IE00B579F325) und WisdomTree (JE00BN2CJ301) sowie Silberpreis-Tracker von WisdomTree (JE00B1VS3333), auch mit Hebel 3 in der Short-Variante (XS3306517924). Norizin sieht gestiegenes Interesse am WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (XS3306516876), der gerade in einem Verhältnis 10 zu 1 gesplittet wurde. "Das ist bei Kunden gut angekommen, die Liquidität ist deutlich gestiegen."

    Von Anna-Maria Borse, 20. Mai 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News "KI-Fieberkurve geht nach unten" (ETFs) Nach immer neuen Hochs an der Wall Street ist jetzt Atemholen angesagt. Tech-ETFs bleiben aber gesucht, ebenso Öl-ETCs - wegen des wieder gestiegenen Ölpreises. Außerdem beliebt: Spezialthemen wie Raumfahrt. 20. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     