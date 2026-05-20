JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Gespräch mit Vorstandschef Justin Hotard im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz in Boston auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von Sandeep Deshpande vom Mittwoch hervor./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 12,03EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 12
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 12
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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