21 0 Kommentare H.I.G. Bayside sichert Lifeways Refinanzierung ab

Mit einer neuen 90-Mio.-GBP-Unitranche stärkt H.I.G. Bayside Lifeways’ Refinanzierung und Wachstum – für mehr betreute Wohnangebote und bessere Versorgungsqualität in Großbritannien.

H.I.G. Bayside Capital Europe stellt Lifeways eine Unitranche-Kreditfazilität in Höhe von 90 Mio. GBP zur Verfügung; die Finanzierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und dient der Refinanzierung bestehender Schulden.

Zweck der Finanzierung: Refinanzierung und Unterstützung der Wachstumsstrategie von Lifeways (Ausbau betreuter Wohnangebote, Investitionen in Servicequalität und Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur).

Lifeways ist der größte britische Anbieter intensiver Betreuungsdienste für Menschen mit Lernbehinderungen, Autismus, psychischen Erkrankungen und körperlichen Behinderungen und betreut über 4.000 Nutzende an rund 1.100 Standorten.

Die Transaktion erfolgt mit Unterstützung der Fidera Group und Barings; H.I.G. Bayside betont die Zusammenarbeit mit dem Lifeways-Management (u. a. Andrea Kinkade und Kieron Steele).

Lifeways verzeichnete zuletzt starkes EBITDA‑Wachstum nach operativer Umstrukturierung, verbesserter Unternehmensführung und Fokus auf hochwertige Ergebnisse für Dienstleistungsnutzer; die Finanzierung soll Flexibilität für die nächste Wachstumsphase bieten.

H.I.G. Bayside ist die Special‑Situations‑Tochter von H.I.G. Capital; H.I.G. verwaltet rund 75 Mrd. USD und verfügt über umfassende Erfahrung in Fremdkapital‑ und Eigenkapitallösungen für mittelständische Unternehmen.





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