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    H.I.G. Bayside sichert Lifeways Refinanzierung ab

    Mit einer neuen 90-Mio.-GBP-Unitranche stärkt H.I.G. Bayside Lifeways’ Refinanzierung und Wachstum – für mehr betreute Wohnangebote und bessere Versorgungsqualität in Großbritannien.

    H.I.G. Bayside sichert Lifeways Refinanzierung ab
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • H.I.G. Bayside Capital Europe stellt Lifeways eine Unitranche-Kreditfazilität in Höhe von 90 Mio. GBP zur Verfügung; die Finanzierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und dient der Refinanzierung bestehender Schulden.
    • Zweck der Finanzierung: Refinanzierung und Unterstützung der Wachstumsstrategie von Lifeways (Ausbau betreuter Wohnangebote, Investitionen in Servicequalität und Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur).
    • Lifeways ist der größte britische Anbieter intensiver Betreuungsdienste für Menschen mit Lernbehinderungen, Autismus, psychischen Erkrankungen und körperlichen Behinderungen und betreut über 4.000 Nutzende an rund 1.100 Standorten.
    • Die Transaktion erfolgt mit Unterstützung der Fidera Group und Barings; H.I.G. Bayside betont die Zusammenarbeit mit dem Lifeways-Management (u. a. Andrea Kinkade und Kieron Steele).
    • Lifeways verzeichnete zuletzt starkes EBITDA‑Wachstum nach operativer Umstrukturierung, verbesserter Unternehmensführung und Fokus auf hochwertige Ergebnisse für Dienstleistungsnutzer; die Finanzierung soll Flexibilität für die nächste Wachstumsphase bieten.
    • H.I.G. Bayside ist die Special‑Situations‑Tochter von H.I.G. Capital; H.I.G. verwaltet rund 75 Mrd. USD und verfügt über umfassende Erfahrung in Fremdkapital‑ und Eigenkapitallösungen für mittelständische Unternehmen.






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