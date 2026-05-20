Hyosung TNC erreicht beim Global Fashion Summit 2026 wichtigen Meilenstein für seine integrierte Bio-Elasthan-Plattform

KOPENHAGEN, Dänemark, und SEOUL, Südkorea, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyosung TNC, ein Komplettanbieter für nachhaltige Textillösungen und der nach Marktanteil größte Hersteller von Spandex (Elasthan), nahm vergangene Woche am Global Fashion Summit 2026 in Kopenhagen teil. Als Hauptsponsor präsentierte das Unternehmen seine integrierte Plattform für biobasiertes Elasthan und tauschte sich mit Akteuren der Modebranche über die Schritte aus, die erforderlich sind, um diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu skalieren.

Während des gesamten Gipfels, der vom 5. bis 7. Mai unter dem Motto „Building Resilient Futures" stattfand, zeigte Hyosung TNC, wie biobasiertes Elasthan durch Infrastruktur, Lieferkettenintegration und sektorübergreifende Zusammenarbeit auf dem Weg zu einer breiteren kommerziellen Nutzung vorankommt. Das Unternehmen hob sein neues vollständig integriertes Produktionssystem in Vietnam hervor, das aus Zuckerrohr gewonnene Ausgangsstoffe innerhalb einer einzigen vernetzten Wertschöpfungskette in Bio-BDO, Bio-PTMG und schließlich Bio-Elasthan umwandelt und durch eine Investition von fast 1 Milliarde US-Dollar gestützt wird.

Die Teilnahme von Hyosung TNC am diesjährigen Gipfel umfasste eine Podiumsdiskussion auf der Bühne der DR Concert Hall, eine nicht öffentliche Gesprächsrunde mit Führungskräften in Zusammenarbeit mit Global Fashion Agenda sowie eine Präsenz im Innovation Forum, die den Weg biobasierter Materialien für die Teilnehmer greifbar machte. Im Innovation Forum präsentierte Hyosung TNC seine BIO-Elasthan-Plattform, Anwendungsbeispiele und Markenkommunikation rund um Zuckerrohr als nachwachsenden Rohstoff mit hohem Skalierungspotenzial sowie verifizierter Beschaffung über die VIVE-Plattform.

„Was beim Global Fashion Summit in diesem Jahr besonders auffiel, war der Fokus darauf, Maßnahmen voranzutreiben, sowie die Rolle der Zusammenarbeit über mehrere Branchen und Sektoren hinweg. Dadurch konnte ich viele wertvolle Gespräche darüber führen, wie biobasierte Materialien aus der Nische in den Mainstream gelangen", sagte Simon Whitmarsh-Knight, Direktor für Marketing und Nachhaltigkeit – Textilien bei Hyosung TNC. „Die kommerzielle Großproduktion in Vietnam läuft bereits, und wir können den Übergang weg von fossilbasierten Stretch-Materialien unterstützen, ohne dass Modemarken oder Verbraucher bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen."