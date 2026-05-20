ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Heidelberger Druck - 'Hold'
- Kursziel von 1,70 auf 1,40 Euro reduziert
- Negativer Mix und Währungsbelastungen im Quartal
- Zukunftsplan zur Abfederung Analyst senkt Prognosen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,70 auf 1,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Stefan Augustin verwies am Mittwoch auf den negativen Mix und Währungsbelastungen im vierten Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers. Mit den Einsparungen durch das Programm "Zukunftsplan" im Geschäftsjahr 2026/27 dürfte man eher versuchen, dem Gegenwind für Umsatz und Kosten entgegenzuwirken, anstatt die Margen zu steigern. Der Analyst senkte daher seine Schätzungen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1,378 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 423,23 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+44,30 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 1,40 Euro
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..Spätestens, wenn Hellofresh in die Drohnenabwehr einsteigt, sollte es Zeit sein, diesen Markt wieder zu verlassen ... 🤣🤣🤣
Aus der Drohnenabwehr scheint allmählich die Phantasie zu entweichen.
In das Geschäft der Drohnenabwehr steigen aktuell ein:
Große Industrie:
- Rheinmetall (führend, baut massiv aus)
- HENSOLDT (Sensorik + Systemintegration)
- Diehl Defence (neue Abwehrsysteme)
- Deutsche Telekom (neuer Player über Infrastruktur/Software)
Startups:
- Alpine Eagle
- Autonomous Teaming
- Argus Interception
- weitere DefenseTech‑Player im Aufbau
Sicherheits-/Systemhäuser:
- ESG
- Securiton
Ergänzung durch Copilot:
Erwartete Umsätze – realistische Bandbreiten (Schätzungen)
▶ 2026 (Anlaufjahr)
- Umsatz: ca. 20–50 Mio. €
- Begründung:
- H2‑Start, also nur 6 Monate Umsatzbeitrag
- Pilot- und Erstkundenprojekte (Deutschland, Ukraine)
- hohe Einmal- und Projektumsätze, aber noch keine Serienvolumina
- Gleichzeitig belasten Anlauf‑, Zertifizierungs‑ und Aufbaukosten das Ergebnis deutlich. https://www.stock-world.de/heidelberger-druckmaschinen-aktie-joint-venture-drueckt-gewinn/
▶ 2027 (erstes volles Umsatzjahr)
- Umsatz: ca. 80–150 Mio. €
- Treiber:
- vollständiger Produktionshochlauf ONBERG
- Folgeaufträge aus KRITIS‑Bereichen (Energie, Flughäfen, Behörden)
- Europäische Nachfrage ausgelöst durch Sicherheits‑ und KRITIS‑Regulierung
- In mehreren Marktkommentaren wird 2027 als erstes „relevantes“ Jahr für den Umsatzbeitrag genannt. https://www.stock-world.de/heidelberger-druckmaschinen-aktie-joint-venture-drueckt-gewinn/, https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/heidelberger-druck-ruestungsfantasie-sorgt-fuer-heftige-kursauschlaege--20399009.html
▶ Mittelfristig (2028/29, bei erfolgreicher Skalierung)
- Umsatzpotenzial: >200 Mio. € jährlich möglich
- Voraussetzung:
- internationale Skalierung (EU‑weit)
- Standardisierung der Systeme
- Seriengeschäft statt Einzelprojektcharakter
- Der Gesamtmarkt für Drohnenabwehr gilt als stark wachsend, insbesondere durch staatliche Mindestschutzanforderungen. https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/automation/druckmaschinen-tochter-baut-auf-drohnenabwehr/, https://www.produktion.de/ruestung-aerospace/drohnenabwehr-heidelberg-steigt-ein/2646146
Einordnung im Konzernkontext
Zur Orientierung:
- Heidelberger Druckmaschinen Konzernumsatz:
- ~2,4–2,5 Mrd. €
- Das Drohnenabwehrgeschäft wäre damit:
- 2026: <2 % des Konzernumsatzes
- 2027: 3–6 %
- langfristig: ein strategisch relevantes zweites Standbein, aber kein kurzfristiger „Gamechanger“.
https://www.stock-world.de/heidelberger-druckmaschinen-aktie-joint-venture-drueckt-gewinn/
Warum die Schätzungen noch unsicher sind
- staatliche Beschaffungen → lange Entscheidungszyklen
- Export‑ & Genehmigungsfragen
- Projektgeschäft statt klassischem Serienprodukt
- hohe politische Abhängigkeiten
Deshalb ist die Bandbreite groß und belastbare Aussagen erst nach den ersten Vertragsabschlüssen möglich.