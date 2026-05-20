Warburg Research senkt Ziel für Heidelberger Druck - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1,378 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 423,23 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+44,30 % bedeutet.