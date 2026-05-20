🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    ANALYSE-FLASH

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warburg Research senkt Ziel für Heidelberger Druck - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel von 1,70 auf 1,40 Euro reduziert
    • Negativer Mix und Währungsbelastungen im Quartal
    • Zukunftsplan zur Abfederung Analyst senkt Prognosen
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Heidelberger Druck - 'Hold'
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,70 auf 1,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Stefan Augustin verwies am Mittwoch auf den negativen Mix und Währungsbelastungen im vierten Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers. Mit den Einsparungen durch das Programm "Zukunftsplan" im Geschäftsjahr 2026/27 dürfte man eher versuchen, dem Gegenwind für Umsatz und Kosten entgegenzuwirken, anstatt die Margen zu steigern. Der Analyst senkte daher seine Schätzungen./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Heidelberger Druckmaschinen

    +0,22 %
    -0,58 %
    -15,62 %
    -8,17 %
    -6,17 %
    -20,84 %
    -6,43 %
    -41,00 %
    -96,54 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400
    Heidelberger Druckmaschinen direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1,378 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 423,23 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+44,30 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 1,40 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberger Druckmaschinen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Warburg Research senkt Ziel für Heidelberger Druck - 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,70 auf 1,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Stefan Augustin verwies am Mittwoch auf den negativen Mix und Währungsbelastungen im vierten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     