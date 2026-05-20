ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ryanair auf 27 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Ryanair Kursziel auf 27,00
- Einstufung auf Buy belassen trotz Kurszielsenkung
- Rowbotham senkt Nettoergebnis 2027 wegen Treibstoff
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham senkte am Mittwoch nochmals seine Schätzungen für den Nettogewinn des Billigfliegers im Geschäftsjahr 2027 und sprach von turbulenten Zeiten. Er geht nun von nochmals höheren Belastungen durch steigende Treibstoffkosten aus./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 22,88 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 24,02 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +16,78 %/+42,73 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 27 Euro