Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2035 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 1.230 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,12 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.957,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +22,71 %/+79,97 % bedeutet.