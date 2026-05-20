ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2035 Euro
- Barclays belässt Rheinmetall Overweight mit Ziel 2035
- Nach verfehltem Quartal muss Rheinmetall Q2 aufholen
- Osorio prognostiziert 45% Anstieg des EBIT 2026
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 1.230 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,12 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.957,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +22,71 %/+79,97 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2035 Euro
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Die Überschriften zu den eingestellten Beiträgen sind in der Regel aus der Ursprungsquelle von mir übernommen worden.
Du solltest die Ursprungsquellen in Zukunft vielleicht etwas genauer betrachten!
Hattest ja schon mehrfach Probleme damit in der Vergangenheit.
Im Gegensatz zu dir bringe ich zumindest Informationen, die man nachvollziehen und die jeder für sich selber bewerten kann.
Von dir kommt doch in dieser Hinsicht fast nichts nennenswertes...!!!
Du beschränkst dich doch in der Regel nur darauf, die eingestellten Beiträge mit einem negativen Schlusssatz zu kommentieren.
Mal sehen, ob mein Beitrag der Letzte ist oder ob dein Ego das nicht aushält?
Washington – Diese Entscheidung soll sogar Mitglieder des Heeres überrascht haben. Das US-Verteidigungsministerium soll die Verlegung von 4000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa kurzfristig gestoppt haben. Medienberichten zufolge war ein Teil von ihnen samt Ausrüstung bereits unterwegs gewesen.
Im März hatte das https://www.bild.de/themen/organisationen/us-army/politik-nachrichten-news-fotos-videos-20515938.bild.html angekündigt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulären Rotation ersetzen soll. Bei einem Treffen des Europa-Kommandos (Eucom) und des Heeres sei am Mittwoch verkündet worden, die Entsendung der Truppen zu stoppen. Das berichtet unter anderem das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Pentagon-Angaben.
Quelle: Wall Street Journal
Die kurzfristige Entscheidung des Pentagon, die Verlegung einer kompletten US‑Kampfbrigade nach Europa zu stoppen – obwohl Teile bereits unterwegs waren – ist mehr als nur ein logistischer Zwischenfall. Sie ist ein weiterer Beleg dafür, wie unzuverlässig und erratisch die amerikanische Sicherheitsarchitektur inzwischen agiert.
Für die EU bedeutet das nur eines: noch mehr Eigenständigkeit, noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Geschwindigkeit. Wer sich auf Washington verlässt, wird in den kommenden Jahren sicherheitspolitisch im Regen stehen. Die USA senden damit ein klares Signal – und Europa wäre schlecht beraten, es zu ignorieren.