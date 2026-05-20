🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2035 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Rheinmetall Overweight mit Ziel 2035
    • Nach verfehltem Quartal muss Rheinmetall Q2 aufholen
    • Osorio prognostiziert 45% Anstieg des EBIT 2026
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2035 Euro
    Foto: 472849734

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte./rob/ajx/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.300,08€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.123,82€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rheinmetall

    +1,65 %
    +4,32 %
    -18,65 %
    -29,73 %
    -30,41 %
    +366,97 %
    +1.380,43 %
    +1.960,45 %
    +52.657,88 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 1.230 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,12 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.957,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +22,71 %/+79,97 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 2035 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2035,00, was eine Steigerung von +66,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Rheinmetall‑Aktie: Viele halten sie für teuer, sehen jedoch starkes Umsatzpotenzial durch Bundeswehraufträge und die Ukraine‑Krise. Bernstein erwartet rund 60% Umsatzsprung im Q2, dessen Bestätigung als operatives Fundament für die Erholung gilt. Es werden Insiderkäufe (A. Pappberger) und ein aktueller Kurs >1.200 € genannt, bei gleichzeitigen geopolitischen Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2035 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     