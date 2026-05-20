Jefferies hebt Brenntag auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 59,78 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,62 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -26,30 %/+12,23 % bedeutet.