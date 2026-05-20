ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Brenntag auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Brenntag auf 56 Euro
- Aktie von Underperform auf Hold hochgestuft bei Jefferies
- Preise heiß, Nachfrage schwach, Brenntag robuster
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Beim Chemiekalienhändler Brenntag sieht Dunford-Castro Preiseffekte und Nachfrage robuster als bei der Konkurrenz./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 59,78 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,62 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -26,30 %/+12,23 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 56 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Brenntag. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades