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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel CTS Eventim 115 auf 100
    • Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung
    • Calvet senkt Umsatz und bereinigtes Ebitda 2026–29
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Buy'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für 2026 bis 2029. Damit trägt er einem etwas schwächeren Wachstum im Geschäft mit Tickets und Live Entertainment Rechnung vor dem Hintergrund eines schwierigeren Umfelds für Verbraucher./rob/ajx/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 55,25 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +60,15 %/+81,98 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 100 Euro


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