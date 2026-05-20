UBS senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 55,25 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,39 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +60,15 %/+81,98 % bedeutet.