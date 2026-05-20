ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel CTS Eventim 115 auf 100
- Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung
- Calvet senkt Umsatz und bereinigtes Ebitda 2026–29
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für 2026 bis 2029. Damit trägt er einem etwas schwächeren Wachstum im Geschäft mit Tickets und Live Entertainment Rechnung vor dem Hintergrund eines schwierigeren Umfelds für Verbraucher./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 55,25 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,39 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,28 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +60,15 %/+81,98 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 100 Euro
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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Glaube nicht das die Kursbäume wieder schnell in den Himmel wachsen, rein Zahlentechnisch (EPS...2,89€) sind wir wieder auf dem Niveau von 2023 (2,86€) und immerhin noch rund 40% über dem Jahr 2022 (2,12€) angekommen. 2024 war das Rekordjahr (3,32€)
Quelle Kumpel Grok:
Die CTS Eventim-Aktie (EVD) ist am Freitag, den 27. März 2026, stark eingebrochen – zeitweise um mehr als 20–26 % und schloss mit einem Minus von rund 23 % bei etwa 49 Euro. Das war der tiefste Stand seit November 2022 bzw. Oktober 2023.
Hauptgrund: Enttäuschender Ausblick für 2026
Trotz starker Jahreszahlen für 2025 (erstmals über 3 Milliarden Euro Umsatz) hat der Markt vor allem auf die verhaltene Prognose für das laufende Jahr reagiert:
- Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen 2026 nur leicht steigen oder „auf bzw. leicht über dem Vorjahresniveau“ liegen – nach Jahren mit deutlichen Zuwächsen.
- Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und der neue Finanzchef kommunizierten vorsichtig (teilweise widersprüchlich zwischen Pressemitteilung und Geschäftsbericht), was zusätzliche Verunsicherung schürte.
- Analysten erwarten nun sinkende Konsensschätzungen für das operative Ergebnis.
Der Markt hatte nach dem starken Wachstum der letzten Jahre höhere Erwartungen. Die „konservative“ Guidance wurde als Warnsignal interpretiert – möglicherweise wegen geopolitischer Risiken, schwächelnder Konsumlaune oder auslaufender Verträge.
Weitere Belastungsfaktoren
- Nettogewinn-Rückgang um 13 % auf 277,3 Mio. Euro (trotz Umsatz +9,6 % auf 3,079 Mrd. Euro und EBITDA +7,7 %). Gründe: starker Euro (Währungseffekte), Bewertungseffekte (z. B. Put-Optionen) und Wegfall von Dividendenerträgen. Die operative Entwicklung blieb davon unberührt.
- Dividendenkürzung: Von zuvor höheren Beträgen auf 1,44 Euro je Aktie (minus 22 Cent). Das Unternehmen orientiert sich strikt an 50 % des Konzernergebnisses – das kam bei dividendenorientierten Investoren schlecht an.
- Hohe Investitionen (z. B. neue Arena in Mailand mit Kosten von ca. 400 Mio. Euro) und Fragen zur Nachhaltigkeit der Margen in einem unsicheren Umfeld spielten ebenfalls eine Rolle.
Operativ war 2025 eigentlich ein Rekordjahr
- Umsatz erstmals über 3 Mrd. Euro (+9,6 %).
- Starkes Schlussquartal mit hoher Nachfrage nach Events.
- Ticketing-Segment profitabel und international wachsend, Live-Entertainment mit Rekordumsatz über 2 Mrd. Euro.
Der Kurssturz wirkt auf den ersten Blick übertrieben („sell the news“ nach vorheriger Euphorie), ist aber typisch, wenn hohe Erwartungen nicht übertroffen werden. Einige Beobachter sprechen von schlechter Kommunikation des neuen Finanzchefs, sehen aber kein operatives Desaster.
Zusammengefasst: Der starke Rückgang ist primär auf die enttäuschende 2026-Prognose und die Dividendenkürzung zurückzuführen – nicht auf ein schwaches operatives Geschäft 2025. Ob sich die Aktie schnell erholt, hängt von weiteren Details (z. B. Capital Markets Day im September) und der allgemeinen Marktstimmung ab.
Schulenberg hat mal eben für 10 Mio. zu 54,37 gekauft...