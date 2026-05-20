Jefferies senkt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 17,38 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -3,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -42,46 %/+3,57 % bedeutet.