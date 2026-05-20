NurExone erhält Mitteilung über Patenterteilung in Südkorea für die ExoPTEN-Technologie

Das Patent erweitert den Schutz des geistigen Eigentums in einem strategisch wichtigen Markt für die führende exosomenbasierte Therapie des Unternehmens zur Nervenreparatur und funktionellen Wiederherstellung

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 19. Mai 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative exosomenbasierte Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum („MOIP“) eine Mitteilung über die Patenterteilung für eine Patentanmeldung im Zusammenhang mit ExoPTEN, dem führenden therapeutischen Kandidaten des von NurExone, ausgestellt hat.

Die Patentanmeldung deckt wesentliche Aspekte von ExoPTEN ab, darunter die Nutzung von Exosomen als natürliches Wirkstoffabgabesystem zum Transport PTEN-gerichteter therapeutischer Wirkstoffe zur Behandlung von Nervenverletzungen.

Dr. Lior Shaltiel kommentierte als CEO von NurExone: „Diese Mitteilung über die Patenterteilung in Südkorea stärkt unser globales Portfolio an geistigem Eigentum weiter und unterstützt die Weiterentwicklung von ExoPTEN in Richtung klinischer Entwicklung und Kommerzialisierung. ExoPTEN steht im Mittelpunkt unserer Strategie zur Arzneimittelentwicklung zur Behandlung bedeutender ungedeckter medizinischer Bedürfnisse, darunter Rückenmarksverletzungen und Schäden am Sehnerv.“

Das koreanische Patent stärkt zusätzlich das wachsende internationale Patentportfolio von NurExone rund um ExoPTEN, das bereits erteilte Patente in den Vereinigten Staaten, Japan, Israel und Russland umfasst sowie anhängige Patentanmeldungen in mehreren Jurisdiktionen, darunter die Europäische Union, China, Hongkong, Indien, Israel (Fortsetzung von IL277605) und Thailand.

Unabhängig davon umfasst das breitere Patentportfolio von NurExone bereits erteilte Patente in Märkten wie Australien, den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich von Produktionstechnologien für extrazelluläre Vesikel (EV). Zusammen spiegeln diese Patentfamilien die Strategie des Unternehmens wider, mehrere Ebenen seiner Exosomenplattform zu schützen – vom führenden therapeutischen Kandidaten bis hin zu Produktionstechnologien, die die skalierbare Entwicklung und zukünftige Kommerzialisierung der Plattform unterstützen sollen.