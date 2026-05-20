UBS hebt Ziel für ASML auf 1900 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 1.294 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,86 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 502,19 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.657,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +20,60 %/+45,95 % bedeutet.