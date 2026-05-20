ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für ASML auf 1900 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für ASML von 1600 auf 1900 Euro
- Einstufung bleibt Buy und ASML weiter Top Pick
- UBS hält Sorgen zu Kapazitätsengpässen für überzogen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ASML biete das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Die Papiere sind sein "Top Pick". Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen seien überzogen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 1.294 auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,86 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 502,19 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.657,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +20,60 %/+45,95 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 1900 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Holding N.V. delivered mixed Q4 results, but order momentum and AI-driven demand support a constructive outlook.
Q4 bookings surged 86%, notably with a 150% increase in EUV bookings, signaling robust growth potential into 2027-2028.
Guidance points to double-digit sales growth in 2026, with margin expansion driven by EUV and High NA shipments.
I maintain a buy rating on ASML, raising the price target to $1,618, reflecting improved EBITDA and free cash flow estimates.
https://seekingalpha.com/article/4870456-asml-euv-orders-explode-the-setup-into-2026-2028-just-improved
07:07
Quelle stock3
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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