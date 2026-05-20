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    Starke Quartalszahlen

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    Target schlägt Erwartungen deutlich und hebt Prognose an

    Target hat neue Zahlen veröffentlicht, die die Erwartungen übertroffen haben und mit einem optimistischen Ausblick für Aufsehen sorgen.

    Starke Quartalszahlen - Target schlägt Erwartungen deutlich und hebt Prognose an
    Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der US-Einzelhändler Target hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Das Unternehmen meldete am Mittwoch sowohl höhere Umsätze als auch bessere Gewinne als von Analysten erwartet und hob zugleich seine Jahresprognose an.

    Die Aktie legte im vorbörslichen Handel 2,3 Prozent auf 129,6 US-Dollar zu. Damit notiert Target seit Jahresbeginn über 34 Prozent im Plus.

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    Vergleichbare Umsätze steigen erstmals seit fünf Quartalen

    Die vergleichbaren Umsätze erhöhten sich im ersten Quartal um 5,6 Prozent und lagen damit klar über den Erwartungen des Marktes. Es war zugleich das erste positive Same-Store-Sales-Ergebnis seit fünf Quartalen. Insgesamt stiegen die Nettoerlöse im Jahresvergleich um mehr als 6 Prozent auf 25,44 Milliarden US-Dollar.

    Analysten hatten laut Konsensschätzungen lediglich mit einem Umsatz von 24,64 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim Gewinn je Aktie erzielte Target 1,71 US-Dollar und übertraf damit ebenfalls deutlich die Prognosen von 1,46 US-Dollar je Aktie.

     

    Digitale Verkäufe und Lieferdienste 

    Ein wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Digitalgeschäft. Die vergleichbaren Online-Umsätze stiegen um 8,9 Prozent, wobei insbesondere Same-Day-Delivery-Angebote über das Mitgliedschaftsprogramm "Target Circle 360" stark nachgefragt wurden. Nach Unternehmensangaben legten diese Lieferdienste um mehr als 27 Prozent zu.

    Höhere Margen

    Target konnte auch seine Profitabilität verbessern. Die Bruttomarge stieg im ersten Quartal auf 29 Prozent und lag damit leicht über den Markterwartungen von 28,7 Prozent.

    Das operative Ergebnis erhöhte sich bereinigt um 29,1 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor lediglich mit rund 920 Millionen US-Dollar gerechnet.

    Allerdings fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich dennoch zurück: Für den Zeitraum bis zum 2. Mai meldete der Konzern einen Gewinn von 781 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,71 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 1,04 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,27 US-Dollar je Aktie gelegen.

    Jahresprognose angehoben

    Mit den besser als erwartet ausgefallenden Quartalszahlen hob Target zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 4 Prozent gegenüber 2025. Zuvor hatte der Konzern lediglich mit einem Wachstum von etwa 2 Prozent gerechnet.

    Beim Gewinn je Aktie peilt das Unternehmen weiterhin eine Spanne zwischen 7,50 und 8,50 US-Dollar an, erwartet nun jedoch Ergebnisse eher am oberen Ende dieser Bandbreite. Analysten rechnen derzeit mit einem Jahresgewinn von rund 8,14 US-Dollar je Aktie.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Target Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 104,8EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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