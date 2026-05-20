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    Bio-Gate AG: Umsatzsteigerung 2025, operativer Break-even in Reichweite

    Trotz anhaltender Verluste zeigt das Geschäftsjahr 2025 klare Fortschritte: steigende Umsätze, sinkende Fehlbeträge und ein Kurs in Richtung operativem Break-even.

    Bio-Gate AG: Umsatzsteigerung 2025, operativer Break-even in Reichweite
    Foto: adobe.stock.com
    • Jahresumsatz 2025: 7,4 Mio. Euro (+4,9 % gegenüber Vorjahr).
    • Verluste deutlich reduziert: EBITDA‑Verlust 896 TEUR (−31,3 %), EBIT‑Verlust 1.130 TEUR (−29,7 %); Ergebnis je Aktie (unverwässert) −0,12 € (Vorjahr −0,18 €).
    • Zweites Halbjahr 2025: Umsatzanstieg um 8 % auf fast 4,0 Mio. Euro; EBITDA‑Verlust H2 nur 173 TEUR — Trend zu operativem Wachstum und Annäherung an Break‑even.
    • Starke Segmententwicklung: Veterinärprodukte in Nordamerika +48 %; Medizintechnik +22 %; Labordienstleistungen (QualityLabs) +9 %; Rückgänge in Dermakosmetik/Wundpflege wurden mehr als ausgeglichen.
    • Managementverstärkung: Christoph Jergens wurde Anfang Q2 2026 COO und erhielt Prokura; seit Aug. 2025 verantwortlich für Produktion, Qualität, Logistik und Projektmanagement.
    • Ausblick 2026: Umsatz wird in einer Bandbreite von ±7 % zum Vorjahr erwartet; Management rechnet bei Vorjahres‑ oder höherem Umsatz mit weiteren Ergebnisverbesserungen, sofern Entwicklungsprojekte nicht wesentlich verzögert werden.

    Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,88 % im Minus.


    Bio-Gate

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    ISIN:DE000BGAG981WKN:BGAG98
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