Keysight Technologies - Aktie bricht ein -6,25 % - 20.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Keysight Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,25 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,37 %, geht es heute bei der Keysight Technologies Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Keysight Technologies ist ein führender Anbieter von Test- und Messlösungen, bekannt für seine Innovationskraft und Qualität in der Elektronik- und Kommunikationsbranche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Keysight Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +45,34 %.

Allein seit letzter Woche ist die Keysight Technologies Aktie damit um -4,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Keysight Technologies bisher ein Plus von +69,18 %.

Während Keysight Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %. Damit gehört Keysight Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

Keysight Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,01 % 1 Monat +4,11 % 3 Monate +45,34 % 1 Jahr +105,46 %

Informationen zur Keysight Technologies Aktie

Stand: 20.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 172 Mio. Keysight Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,49 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Keysight Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keysight Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.