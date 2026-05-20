Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.05. - TecDAX stark +1,12 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.507,47 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,36 %, Siemens +2,06 %, Siemens Energy +2,05 %
Flop-Werte: Scout24 -1,13 %, Symrise -0,93 %, GEA Group -0,76 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.510,79 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: HENSOLDT +6,06 %, RENK Group +5,07 %, TKMS +3,75 %
Flop-Werte: IONOS Group -2,76 %, Lanxess -2,48 %, Redcare Pharmacy -2,30 %
Der TecDAX steht bei 3.926,02 PKT und gewinnt bisher +1,12 %.
Top-Werte: HENSOLDT +6,06 %, SILTRONIC AG +4,60 %, AIXTRON +2,75 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,72 %, IONOS Group -2,76 %, Nemetschek -1,44 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.890,94 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: ASML Holding +2,67 %, Infineon Technologies +2,36 %, Schneider Electric +2,27 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,32 %, Hermes International -1,53 %, EssilorLuxottica -0,85 %
Der ATX bewegt sich bei 5.890,82 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,81 %, Raiffeisen Bank International +2,59 %, DO & CO +2,17 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -2,07 %, Verbund Akt.(A) -0,93 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,69 %
Der SMI bewegt sich bei 13.351,45 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Amrize +1,43 %, UBS Group +1,27 %, Holcim +1,09 %
Flop-Werte: Nestle -0,81 %, CIE Financiere Richemont -0,33 %, Givaudan -0,31 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.025,46 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,29 %, ArcelorMittal +4,06 %, LEGRAND +2,96 %
Flop-Werte: Eiffage -2,64 %, Hermes International -1,53 %, Renault -1,52 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.083,51 PKT und gewinnt bisher +0,99 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,86 %, Sandvik +2,29 %, SKF (B) +1,52 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,39 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,19 %, Essity Registered (B) +0,37 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.560,00 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,07 %, Viohalco +2,60 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,07 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,95 %, Piraeus Port Authority -0,95 %, Coca-Cola HBC -0,77 %
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