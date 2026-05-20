🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Nikkei stark, Yen riskant

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japan wird zum Börsenfavoriten

    Japanische Aktien bleiben gefragt. Reformen, Automatisierung, seltene Erden und neue Preissetzungsmacht treiben die Story.

    Nikkei stark, Yen riskant - Japan wird zum Börsenfavoriten
    Foto: unsplash.com

    Japanische Aktien bleiben trotz höherer Energiepreise, steigender Anleiherenditen und Yen-Risiken gefragt.

    Nikkei 225

    +0,30 %
    -4,30 %
    +2,58 %
    +6,15 %
    +61,33 %
    +93,88 %
    +114,81 %
    +260,69 %
    +485,39 %
    ISIN:JP9010C00002WKN:CG3AA4

    Der Nikkei 225 liegt seit Jahresbeginn um 15 Prozent im Plus. Anleger setzen auf Reformen, robustere Gewinne und Japans stärkere Rolle beim Umbau globaler Lieferketten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.842,51€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.940,00€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Bewertung wirkt weiter attraktiv. Der MSCI Japan Index notiert bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 18 und damit günstiger als der S&P 500. Analysten der Société Générale sehen zudem steigende Gewinnerwartungen für japanische Unternehmen.

    Besonders profitieren könnten Industrie- und Automatisierungsunternehmen. Christian Heck von First Eagle Investments betont, dass der Trend zu Reshoring und Onshoring hochautomatisierte Fabriken erfordert. Japan verfüge genau in diesen Bereichen über starke Kompetenzen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Zusätzliche Chancen entstehen bei kritischen Rohstoffen. Japan will große Tiefseevorkommen seltener Erden erschließen. Unternehmen wie Shin-Etsu Chemical könnten davon langfristig profitieren.

    Rückenwind kommt auch von der Inflation. Sie ermöglicht vielen Unternehmen erstmals seit Jahren wieder Preiserhöhungen. Das stärkt Margen und Gewinne. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen. Höhere Staatsanleiherenditen und eine stärkere Aufwertung des Yen könnten exportorientierte Konzerne belasten.

    Ein weiterer Kurstreiber könnte aus dem Inland kommen. Japanische Haushalte halten rund sieben Billionen US-Dollar in bar. Nur 14 Prozent ihres Vermögens stecken in Aktien. Sollten sie sich dem europäischen Niveau von 25 Prozent annähern, könnten laut Morgan Stanley zusätzliche Aktienkäufe von 1,7 Billionen US-Dollar entstehen.

    Daniel Hurley von T. Rowe Price sieht Japan gut positioniert. Reformen, höhere Kapitalrückführungen und starke Themen wie Halbleiter, Fabrikautomation und Infrastruktur für künstliche Intelligenz stützten den Markt. Nach der kräftigen Rallye dürfte die nächste Phase aber stärker von echter Gewinnqualität abhängen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nikkei stark, Yen riskant Japan wird zum Börsenfavoriten Japanische Aktien bleiben gefragt. Reformen, Automatisierung, seltene Erden und neue Preissetzungsmacht treiben die Story.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     