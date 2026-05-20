Japan wird zum Börsenfavoriten

Der Nikkei 225 liegt seit Jahresbeginn um 15 Prozent im Plus. Anleger setzen auf Reformen, robustere Gewinne und Japans stärkere Rolle beim Umbau globaler Lieferketten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch die Bewertung wirkt weiter attraktiv. Der MSCI Japan Index notiert bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 18 und damit günstiger als der S&P 500. Analysten der Société Générale sehen zudem steigende Gewinnerwartungen für japanische Unternehmen.

Besonders profitieren könnten Industrie- und Automatisierungsunternehmen. Christian Heck von First Eagle Investments betont, dass der Trend zu Reshoring und Onshoring hochautomatisierte Fabriken erfordert. Japan verfüge genau in diesen Bereichen über starke Kompetenzen.

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Zusätzliche Chancen entstehen bei kritischen Rohstoffen. Japan will große Tiefseevorkommen seltener Erden erschließen. Unternehmen wie Shin-Etsu Chemical könnten davon langfristig profitieren.

Rückenwind kommt auch von der Inflation. Sie ermöglicht vielen Unternehmen erstmals seit Jahren wieder Preiserhöhungen. Das stärkt Margen und Gewinne. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen. Höhere Staatsanleiherenditen und eine stärkere Aufwertung des Yen könnten exportorientierte Konzerne belasten.

Ein weiterer Kurstreiber könnte aus dem Inland kommen. Japanische Haushalte halten rund sieben Billionen US-Dollar in bar. Nur 14 Prozent ihres Vermögens stecken in Aktien. Sollten sie sich dem europäischen Niveau von 25 Prozent annähern, könnten laut Morgan Stanley zusätzliche Aktienkäufe von 1,7 Billionen US-Dollar entstehen.

Daniel Hurley von T. Rowe Price sieht Japan gut positioniert. Reformen, höhere Kapitalrückführungen und starke Themen wie Halbleiter, Fabrikautomation und Infrastruktur für künstliche Intelligenz stützten den Markt. Nach der kräftigen Rallye dürfte die nächste Phase aber stärker von echter Gewinnqualität abhängen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



