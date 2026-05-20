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    Optimi Health kündigt 15 Mio. US-$ Angebot & Nasdaq-Uplisting an

    OPTH bereitet den Sprung an die Nasdaq vor: Ein überzeichnetes Aktienangebot, frische Mittel für Wachstum und Skalierung sowie ein Aktiensplit markieren den nächsten Expansionsschritt.

    Optimi Health kündigt 15 Mio. US-$ Angebot & Nasdaq-Uplisting an
    Foto: adobe.stock.com
    • Preisfestsetzung für ein überzeichnetes öffentliches Angebot: 2.400.000 Stammaktien zu je 6,25 USD; Konsortialführer-Option für bis zu 360.000 zusätzliche Aktien; Bruttoerlös vor Abzügen rund 15 Mio. USD (ohne Ausübung der Option).
    • Nasdaq-Uplisting angekündigt: Stammaktien sollen ab 20. Mai 2026 unter dem Symbol "OPTH" am Nasdaq Capital Market gehandelt werden.
    • Registrierung/Abschluss: F‑1‑Registrierung (Aktenzeichen 333-290086) wurde am 19. Mai 2026 von der SEC für wirksam erklärt; Abschluss des Angebots wird für oder um den 21. Mai 2026 erwartet; Verkauf nur mittels Prospekt.
    • Verwendung der Nettoerlöse: Finanzierung der Skalierung von Produktion und Vertrieb, Marktexpansion (einschließlich USA), Umsatzwachstum, allgemeines Betriebskapital und sonstige betriebliche Aufwendungen.
    • Aktiensplit/Konsolidierung: 1‑für‑30 Konsolidierung der Stammaktien wurde am 19. Mai 2026 wirksam; Handel an der Canadian Securities Exchange beginnt 20. Mai 2026; nach Konsolidierung voraussichtlich etwa 3.225.881 ausgegebene und ausstehende Aktien (vor Angebot).
    • Transaktionspartner und Angebotsscope: Joseph Gunnar & Co., LLC fungiert als alleiniger Bookrunner; Angebot wird in allen kanadischen Provinzen und Territorien außer Québec unter der "Listed Issuer Financing Exemption" durchgeführt.






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