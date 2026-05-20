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    Aktien New York Ausblick

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    Nvidia hält Anleger im Bann - Kursgewinne erwarte

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia Quartalsbericht treibt US-Märkte vorbörslich
    • Halbleiteraktien wie Intel und AMD vorbörslich stark
    • Buy-Side sieht Umsatz im Q2 bei 91,5 Mrd Dollar
    Aktien New York Ausblick - Nvidia hält Anleger im Bann - Kursgewinne erwarte
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht des Chip-Giganten Nvidia und dessen Geschäftsprognosen dürfte es an den US-Börsen nach oben gehen. Getragen wird die verhalten gute Stimmung nicht zuletzt von den Aktien der Halbleiterbranche, die vorbörslich zulegen können. Nvidia veröffentlicht die Geschäftszahlen und Prognosen kurz nach Börsenschluss.

    Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Plus von 0,3 Prozent auf 49.530 Punkte. Der Nasdaq 100 wird mit 0,7 Prozent auf 29.025 Zähler noch etwas stärker erwartet. Beide Indizes hatten am Vortag nachgegeben.

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    "Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf Nvidia. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für die Monate April bis Juni sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.

    Interessant ist, dass laut Beavington die sogenannte "Buy-Side"-Prognose für den Umsatz im zweiten Quartal mit 91,5 Milliarden Dollar noch höher liegt. Zur "Buy-Side" zählen etwa Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Also Marktakteure, die an der Börse als aktive Käufer und Verkäufer auftreten. Hier sind die Erwartungen also noch höher gesteckt als bei den analysierenden Investmentbanken.

    Am Mittwoch legten Nvidia-Aktien vorbörslich um 1,5 Prozent zu. Auch andere Titel der Branche wie Intel , Marvell Technology oder AMD gewannen zwischen 2 und 5 Prozent.

    Angesichts des Hypes um Nvidia dürften Geschäftszahlen aus der Handelsbranche in den Hintergrund rücken. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's verloren vorbörslich 2 Prozent. Hier bleib der Umsatz im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

    Anteile des hinter Walmart zweitgrößten Einzelhändlers Target verteuerten sich hingegen um 1,3 Prozent. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren.

    Aktien der VF Corporation legten um 3,6 Prozent zu. Mit Marken wie Timberland, Vans und The North Face ist das Mode- und Textilunternehmen nach längerer Durststrecke jüngst wieder zu Wachstum zurückgekehrt./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 365,0 auf Tradegate (20. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +13,81 %/+55,20 % bedeutet.




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