Aktien New York Ausblick
Nvidia hält Anleger im Bann - Kursgewinne erwarte
- Nvidia Quartalsbericht treibt US-Märkte vorbörslich
- Halbleiteraktien wie Intel und AMD vorbörslich stark
- Buy-Side sieht Umsatz im Q2 bei 91,5 Mrd Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht des Chip-Giganten Nvidia und dessen Geschäftsprognosen dürfte es an den US-Börsen nach oben gehen. Getragen wird die verhalten gute Stimmung nicht zuletzt von den Aktien der Halbleiterbranche, die vorbörslich zulegen können. Nvidia veröffentlicht die Geschäftszahlen und Prognosen kurz nach Börsenschluss.
Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Plus von 0,3 Prozent auf 49.530 Punkte. Der Nasdaq 100 wird mit 0,7 Prozent auf 29.025 Zähler noch etwas stärker erwartet. Beide Indizes hatten am Vortag nachgegeben.
"Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf Nvidia. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für die Monate April bis Juni sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.
Interessant ist, dass laut Beavington die sogenannte "Buy-Side"-Prognose für den Umsatz im zweiten Quartal mit 91,5 Milliarden Dollar noch höher liegt. Zur "Buy-Side" zählen etwa Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Also Marktakteure, die an der Börse als aktive Käufer und Verkäufer auftreten. Hier sind die Erwartungen also noch höher gesteckt als bei den analysierenden Investmentbanken.
Am Mittwoch legten Nvidia-Aktien vorbörslich um 1,5 Prozent zu. Auch andere Titel der Branche wie Intel , Marvell Technology oder AMD gewannen zwischen 2 und 5 Prozent.
Angesichts des Hypes um Nvidia dürften Geschäftszahlen aus der Handelsbranche in den Hintergrund rücken. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's verloren vorbörslich 2 Prozent. Hier bleib der Umsatz im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück.
Anteile des hinter Walmart zweitgrößten Einzelhändlers Target verteuerten sich hingegen um 1,3 Prozent. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren.
Aktien der VF Corporation legten um 3,6 Prozent zu. Mit Marken wie Timberland, Vans und The North Face ist das Mode- und Textilunternehmen nach längerer Durststrecke jüngst wieder zu Wachstum zurückgekehrt./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 365,0 auf Tradegate (20. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +13,81 %/+55,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ich will auch mal wieder ein kleines Update zu meinem Tun geben....
Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.