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    ZPMC-Beitrag zur Shunde-Brücke wird als hochwertiges Stahlbauprojekt in Guangdong gewürdigt

    SHANGHAI, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde das Nanguo East Road Extension Project (Shunde Bridge) im Bezirk Shunde unter Beteiligung von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co, Ltd. (ZPMC), die Tochtergesellschaft Nantong Zhenhua Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd. erhielt von der Guangdong Steel Structure Association den Preis für hochwertige Stahlbauprojekte 2025.

    Die Shunde-Brücke liegt im östlichen Stadtentwicklungsgebiet des Bezirks Shunde in Foshan und verläuft entlang einer Nord-Süd-Achse, die Daliang und Ronggui verbindet. Das Hauptbauwerk der Brücke hat eine Spannweite von 992,5 Metern und besteht aus einem Doppelpylon, einem Hybridträger in Schrägseilbauweise und einem halbschwimmenden Tragwerkssystem. Mit einer Hauptspannweite von 626 Metern verfügt sie über die längste Brückenspannweite in Foshan. ZPMC war für die Herstellung des stromlinienförmigen, vollständig geschlossenen Stahlhohlkastens für das Hauptfeld der Brücke verantwortlich. Der Stahlkastenträger ist insgesamt 602 Meter lang und wiegt rund 16.000 Tonnen, wobei das schwerste Einzelsegment 462 Tonnen wiegt.

    Die Shunde-Brücke wurde am 8. Mai 2025 für den Verkehr freigegeben. Die Fertigstellung des Projekts und die Anerkennung durch diesen Provinzpreis unterstreichen die Fähigkeiten von ZPMC bei der Herstellung von großen Brückenstahlkonstruktionen.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zpmc-beitrag-zur-shunde-brucke-wird-als-hochwertiges-stahlbauprojekt-in-guangdong-gewurdigt-302777668.html




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