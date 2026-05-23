🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaidu AktievorwärtsNachrichten zu Baidu

    KI-Boom in Asien

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    China-Aktien vor Comeback? Die UBS wittert Milliardenpotenzial

    Die UBS sieht in chinesischen Tech-Aktien enormes Potenzial. Vor allem der Ausbau des KI-Markts könnte Anlegern jetzt hohe Chancen eröffnen.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Boom in Asien - China-Aktien vor Comeback? Die UBS wittert Milliardenpotenzial
    Foto: Simon Jankowski - picture alliance / NurPhoto

    Die Schweizer Großbank UBS sieht neue Chancen am chinesischen Aktienmarkt. Vor allem Technologieunternehmen könnten von einem schnell wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz profitieren. Gleichzeitig entspannt sich nach Einschätzung der Bank das Verhältnis zwischen Washington und Peking. Das sagte Suresh Tantia, Investmentchef für asiatische Aktienstrategien bei UBS Global Wealth Management, im Gespräch mit CNBC.

    Weniger geopolitischer Druck

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Baidu.Com Inc ADRs!
    Long
    108,27€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 6,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    147,09€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 6,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach dem jüngsten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping könnten Anleger ihren Blick wieder stärker auf Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten richten. "Es scheint, als würden beide Länder eine Politik des 'Leben und leben lassen' verfolgen", sagte Tantia bei CNBC. Das sei positiv für die Märkte, weil Investoren sich wieder stärker auf fundamentale Entwicklungen konzentrieren könnten.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Chinesische Aktien blieben 2025 bislang hinter Märkten wie Südkorea oder Taiwan zurück. Dort sorgte der weltweite Technologieboom zuletzt für starke Kursanstiege. Die UBS sieht trotzdem weiter erhebliches Potenzial in China.

     

    China baut eigenes KI-Ökosystem auf

    Tantia verwies auf den rasanten Ausbau der chinesischen KI-Industrie. China entwickle inzwischen ein eigenes KI-Ökosystem, ähnlich wie die Vereinigten Staaten. Dadurch entstünden zahlreiche Investitionsmöglichkeiten für heimische Unternehmen. "Der Markt ist riesig", sagte er.

    Besonders stark entwickelten sich laut der UBS Cloud- und KI-Geschäfte chinesischer Technologiekonzerne. Der Tech-Riese Baidu meldete zuletzt einen Umsatzanstieg von 49 Prozent im KI-Geschäft auf 13,6 Milliarden Yuan. Das entspricht rund 2 Milliarden US-Dollar. Auch das KI-Unternehmen Zhipu legte kräftig zu. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz laut eigenen Angaben im Jahresvergleich um rund 132 Prozent.

    UBS sieht attraktive Bewertungen

    Für die UBS sprechen vor allem die Bewertungen der Aktien und das Gewinnwachstum für den Markt. "Angesichts der Bewertung und des zweistelligen Gewinnwachstums halten wir es aus Risiko-Ertrags-Sicht für sehr sinnvoll, dass Anleger in den chinesischen Aktienmarkt und chinesische Technologiewerte investieren", sagte Tantia.

    Zwar belasteten schwache Konjunkturdaten weiterhin die Stimmung. China hatte zuletzt enttäuschende Zahlen zu Konsum, Industrieproduktion und Investitionen veröffentlicht. Dennoch hält die UBS den Markt wegen der Gewinnperspektiven für attraktiv.

    Besonders interessant seien derzeit in Hongkong gelistete chinesische Technologiewerte. Diese sogenannten H-Aktien seien deutlich günstiger bewertet als vergleichbare A-Aktien auf dem chinesischen Festland, erklärte Tantia.

    Auch Banken und Rohstoffwerte im Fokus

    Neben Technologie sieht die UBS Chancen bei Finanzwerten und Industrieunternehmen mit Rohstoffbezug. Anleger könnten zunehmend Geld aus niedrig verzinsten Bankeinlagen abziehen und stattdessen in Aktien investieren, um höhere Dividendenrenditen zu erzielen.

    "Wir beobachten derzeit eine Umschichtung bei Privathaushalten und institutionellen Anlegern, weg von Bankeinlagen hin zum Aktienmarkt, um diese Renditen zu erzielen", sagte Tantia.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,71$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom in Asien China-Aktien vor Comeback? Die UBS wittert Milliardenpotenzial Die UBS sieht in chinesischen Tech-Aktien enormes Potenzial. Vor allem der Ausbau des KI-Markts könnte Anlegern jetzt hohe Chancen eröffnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     