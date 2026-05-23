China-Aktien vor Comeback? Die UBS wittert Milliardenpotenzial

Die Schweizer Großbank UBS sieht neue Chancen am chinesischen Aktienmarkt. Vor allem Technologieunternehmen könnten von einem schnell wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz profitieren. Gleichzeitig entspannt sich nach Einschätzung der Bank das Verhältnis zwischen Washington und Peking. Das sagte Suresh Tantia, Investmentchef für asiatische Aktienstrategien bei UBS Global Wealth Management, im Gespräch mit CNBC.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach dem jüngsten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping könnten Anleger ihren Blick wieder stärker auf Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten richten. "Es scheint, als würden beide Länder eine Politik des 'Leben und leben lassen' verfolgen", sagte Tantia bei CNBC. Das sei positiv für die Märkte, weil Investoren sich wieder stärker auf fundamentale Entwicklungen konzentrieren könnten.

Chinesische Aktien blieben 2025 bislang hinter Märkten wie Südkorea oder Taiwan zurück. Dort sorgte der weltweite Technologieboom zuletzt für starke Kursanstiege. Die UBS sieht trotzdem weiter erhebliches Potenzial in China.

China baut eigenes KI-Ökosystem auf

Tantia verwies auf den rasanten Ausbau der chinesischen KI-Industrie. China entwickle inzwischen ein eigenes KI-Ökosystem, ähnlich wie die Vereinigten Staaten. Dadurch entstünden zahlreiche Investitionsmöglichkeiten für heimische Unternehmen. "Der Markt ist riesig", sagte er.

Besonders stark entwickelten sich laut der UBS Cloud- und KI-Geschäfte chinesischer Technologiekonzerne. Der Tech-Riese Baidu meldete zuletzt einen Umsatzanstieg von 49 Prozent im KI-Geschäft auf 13,6 Milliarden Yuan. Das entspricht rund 2 Milliarden US-Dollar. Auch das KI-Unternehmen Zhipu legte kräftig zu. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz laut eigenen Angaben im Jahresvergleich um rund 132 Prozent.

UBS sieht attraktive Bewertungen

Für die UBS sprechen vor allem die Bewertungen der Aktien und das Gewinnwachstum für den Markt. "Angesichts der Bewertung und des zweistelligen Gewinnwachstums halten wir es aus Risiko-Ertrags-Sicht für sehr sinnvoll, dass Anleger in den chinesischen Aktienmarkt und chinesische Technologiewerte investieren", sagte Tantia.

Zwar belasteten schwache Konjunkturdaten weiterhin die Stimmung. China hatte zuletzt enttäuschende Zahlen zu Konsum, Industrieproduktion und Investitionen veröffentlicht. Dennoch hält die UBS den Markt wegen der Gewinnperspektiven für attraktiv.

Besonders interessant seien derzeit in Hongkong gelistete chinesische Technologiewerte. Diese sogenannten H-Aktien seien deutlich günstiger bewertet als vergleichbare A-Aktien auf dem chinesischen Festland, erklärte Tantia.

Auch Banken und Rohstoffwerte im Fokus

Neben Technologie sieht die UBS Chancen bei Finanzwerten und Industrieunternehmen mit Rohstoffbezug. Anleger könnten zunehmend Geld aus niedrig verzinsten Bankeinlagen abziehen und stattdessen in Aktien investieren, um höhere Dividendenrenditen zu erzielen.

"Wir beobachten derzeit eine Umschichtung bei Privathaushalten und institutionellen Anlegern, weg von Bankeinlagen hin zum Aktienmarkt, um diese Renditen zu erzielen", sagte Tantia.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion





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