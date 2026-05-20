Systematisches Explorationsprogramm auf hochgradigem Gold-Projekt läuft an

Im legendären kanadischen „Golden Triangle“ bringt die Natur im wahrsten Sinne des Wortes neue Schätze ans Tageslicht. Wo jahrzehntelang ewiges Eis und Schnee das Gestein verdeckten, legt der Gletscherrückzug nun unberührtes Grundgebirge frei. Genau diese seltene Chance nutzt Gold Runner Exploration (CSE: GRUN; FSE: CE70) auf seinem Golden Girl-Projekt. Erste Arbeiten brachten hier 2024 ein massives, 12 mal 7 Kilometer großes Gold-Silber-System zum Vorschein. Nun startet das vollständig finanzierte Explorationsprogramm für den Sommer 2026, um dieses unberührte Potenzial systematisch für die Bohrer vorzubereiten.

Bonanza-Gehalte auf unberührtem Terrain

Dass auf den über 8.400 Hektar Projektfläche bislang kaum moderne Exploration stattfand (mehr als 95 % des Areals sind historisch ungetestet), macht die ersten Funde umso bemerkenswerter. Das freigelegte Gestein lieferte bereits spektakuläre Grabproben mit bis zu 11,28 g/t Gold und unglaublichen 3.262 g/t Silber, gepaart mit starken Basismetallwerten (5,37 % Kupfer, 20 % Blei, 14,15 % Zink). Auch die systematischeren Schlitzproben (Channel Cuts) bestätigten dieses hochgradige Bild mit Spitzenwerten von 3,74 g/t Gold und über 2.105 g/t Silber.

Perfekte Nachbarschaft und geologische Parallelen

Das geologische Modell von Golden Girl erinnert Experten stark an die nur 17 Kilometer entfernte, historische Snip-Mine. Diese produzierte einst rund eine Million Unzen Gold bei einem sensationellen Durchschnittsgehalt von 27,5 g/t. Auch auf Golden Girl findet sich die Mineralisierung in strukturell kontrollierten Scherzonen, sulfidreichen Gängen und Brekzien, die von hydrothermalen Fluiden gebildet wurden. Die Nähe zur Infrastruktur – der Bronson Airstrip ist nur 14 Kilometer entfernt und das Basislager Forrest Kerr ist per Straße erreichbar – vereinfacht die Logistik in dieser sonst oft unwegsamen Region enorm.

Gold Runner holt Erfolgsteam und namhafte Partner an Bord

Die strukturelle Bedeutung des Projekts wird durch die direkten Nachbarn unterstrichen: Golden Girl liegt exakt zwischen der berühmten Surebet-Entdeckung von Goliath Resources und der Big-One-Entdeckung von Juggernaut Exploration. Beide Unternehmen sind über das B-ALL-Syndikat (den Optionsgeber) sogar mit 4 % beziehungsweise 13 % am Projekt beteiligt.

Um diesen „Sweet Spot“ optimal zu explorieren, hat Gold Runner ein echtes Erfolgsteam angeheuert. Die Feldarbeiten werden von Nicolai Goeppel und Ryan Purnell (Higher Ground Exploration) geleitet, die mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Golden Triangle besitzen und maßgeblich an genau diesen benachbarten Entdeckungen (Golddigger und Big One) beteiligt waren. Ergänzt wird das Team durch hochmoderne Drohnen- und LiDAR-Analysen unter der Leitung von Dr. Venessa Bennett.

Fahrplan: Der direkte Weg zu den ersten Bohrungen

Das Mitte Juli gestartete Sommerprogramm 2026 ist als Brückenschlag konzipiert. Durch flächendeckende aeromagnetische und radiometrische Vermessungen, LiDAR-Scans und intensive Bodenarbeiten sollen die hochgradigen Oberflächenfunde mit den tieferen Strukturen verknüpft werden. Das klare Ziel: Die punktgenaue Definition der Bohrziele für das mit Spannung erwartete erste Bohrprogramm im Jahr 2027. Für Investoren bietet Gold Runner damit die Chance, bei der Entschlüsselung eines potenziell gewaltigen, neu freigelegten Systems im Golden Triangle von Beginn an dabei zu sein.









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