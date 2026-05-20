NRG Energy Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die NRG Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,68 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NRG Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 112,63€, mit einem Plus von +5,68 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NRG Energy ist ein US-Stromversorger mit Fokus auf Erzeugung, Vertrieb und Energiedienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Hauptprodukte: Strom, Gas, Retail-Energieverträge, Energielösungen. Marktstellung: bedeutender Player im US-Retail-Strommarkt. Wichtige Konkurrenten: NextEra, Exelon, Vistra, Constellation. USP: starke Präsenz im Deregulierungsmarkt, kundennahe Retail-Marke, integriertes Erzeugungs- und Vertriebsgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die NRG Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -24,72 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NRG Energy Aktie damit um -4,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,98 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NRG Energy um -17,74 % verloren.

Während NRG Energy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,38 %. Damit gehört NRG Energy heute zu den auffälligeren Werten.

NRG Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,68 % 1 Monat -20,98 % 3 Monate -24,72 % 1 Jahr -21,79 %

Informationen zur NRG Energy Aktie

Stand: 20.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 211 Mio. NRG Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,89 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Exelon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. NextEra Energy notiert im Plus, mit +0,59 %.

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Ob die NRG Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NRG Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.