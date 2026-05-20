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    Der AI-Realitätscheck

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    Produktionsdaten von Druid AI zeigen die Lücke zwischen AI-Hype und Enterprise-Adoption

    Der erste Bericht einer jährlich erscheinenden Reihe untersucht reale Ergebnisse produktiver AI-Agenten in den Bereichen Gesundheitswesen, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen sowie HR & IT

    NEW YORK, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Druid AI veröffentlichte heute den 2026 AI Adoption Benchmark Report, eine datenbasierte Analyse darüber, wie sich Enterprise-AI-Agenten tatsächlich im produktiven Einsatz verhalten. Während sich ein Großteil des AI-Marktes auf Einschätzungen von Führungskräften und Zukunftsprognosen stützt, zeigt Druid AI, was Nutzer tatsächlich tun, sobald AI-Agenten in realen Unternehmensumgebungen produktiv eingesetzt werden.

    Druid AI Logo

    Der Bericht basiert auf 15 Monaten anonymisierter Produktions-Telemetrie von Januar 2025 bis März 2026 aus den Bereichen Gesundheitswesen, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen sowie HR & IT. Die Ergebnisse stellen mehrere weit verbreitete Annahmen darüber infrage, wo Enterprise-AI-Adoption und operativer Mehrwert tatsächlich konzentriert sind.

    "Es gibt zahlreiche ‚State of AI'-Reports auf Basis von Umfragen, die die aktuelle Stimmung rund um Agentic AI widerspiegeln. Bei Druid wollten wir einen zusätzlichen Mehrwert schaffen, indem wir zeigen, was diese Agenten im produktiven Einsatz tatsächlich leisten. Nach der Analyse von 15 Monaten AI-Agenten-Daten aus vier Branchen und Hunderten von Unternehmenskunden sind die Muster klar erkennbar – sowohl hinsichtlich dessen, was funktioniert, als auch wie man es erfolgreich umsetzt."  – Joseph Kim, CEO von Druid AI

    Front-Door-Demand als Einstiegspunkt nutzen – und dann tiefer integrieren

    Über alle vier Branchen hinweg konzentriert sich die Nachfrage auf eine kleine Anzahl hochfrequenter „Front-Door"-Workflows: Kunden- und Studentenservice, Patientenzugang sowie Workplace Operations.

    • Im Finanzdienstleistungssektor entfallen 90 % des gesamten Produktionsvolumens auf drei Workflow-Typen.
    • Im Hochschulbereich erzeugen drei Workflows 92 % der Nutzung.

    Unternehmen sollten die Nachfrage an diesen zentralen Einstiegspunkten als Ausgangspunkt nutzen und anschließend in tiefere Workflow-Orchestrierung expandieren – dort, wo Integrationen, Policy-Kontrollen und kontrollierte Übergaben an Mitarbeitende die nächste Wertschöpfungsebene schaffen.

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