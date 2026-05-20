Commerzbank kürzt Ex-Chef Knof das Gehalt

Der Aufsichtsrat und Knofs Nachfolgerin Bettina Orlopp hatten laut früherer Aussage erst im Jahr 2025 aus der Presse erfahren, dass sich der Manager mit Orcel getroffen hatte - kurz nachdem die italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank als Großaktionärin eingestiegen war. Seitdem haben die Italiener ihre Beteiligung immer weiter ausgebaut. Inzwischen halten sie knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile sowie weitere Finanzinstrumente und haben ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien vorgelegt./stw/ben/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 24.465 auf Ariva Indikation (20. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,92 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,40 %/+15,75 % bedeutet.