Wegen Treffen mit Orcel
Commerzbank kürzt Ex-Chef Knof das Gehalt
- Commerzbank kürzt Knofs Vergütung 2024 um 30 Prozent
- Geheimtreffen mit Unicreditchef Orcel nicht gemeldet
- Unicredit hält knapp 30 Prozent und bietet Übernahme an
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat ihrem früheren Chef Manfred Knof wegen eines geheimgehaltenen Treffens mit Unicredit-Chef Andrea Orcel einen Teil seines Gehalts gestrichen. Der Dax-Konzern habe Knofs variable Vergütung für das Jahr 2024 um 30 Prozent gekürzt, antwortete Aufsichtsratschef Jens Weidmann auf Fragen von Aktionärsvertretern bei der Hauptversammlung des Frankfurter Geldhauses am Mittwoch in Wiesbaden.
Die Commerzbank hatte das Verhalten des Managers rechtlich bewerten lassen. "Das Gutachten hat eine Pflichtverletzung von Herrn Dr. Knof bejaht", sagte Weidmann. Denn er habe den Aufsichtsrat nicht über das Treffen vom September 2024 in Kenntnis gesetzt. Allerdings dürfe die Bank variable Vergütungen nur für diejenigen Jahre anpassen, für die ein Pflichtverstoß festgestellt worden sei. (
Der Aufsichtsrat und Knofs Nachfolgerin Bettina Orlopp hatten laut früherer Aussage erst im Jahr 2025 aus der Presse erfahren, dass sich der Manager mit Orcel getroffen hatte - kurz nachdem die italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank als Großaktionärin eingestiegen war. Seitdem haben die Italiener ihre Beteiligung immer weiter ausgebaut. Inzwischen halten sie knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile sowie weitere Finanzinstrumente und haben ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien vorgelegt./stw/ben/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 24.465 auf Ariva Indikation (20. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,92 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,40 %/+15,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Nein, bisher nicht. Soweit ich das sehe, macht die Unicredit auf der HV gar nichts.
Mit den 50% meiner Aktien, die mir nach dem Verkauf bei 40 € noch bleiben, kann ich sehr ruhig schlafen. 😴