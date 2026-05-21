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    Die KI-Gier blendet alles

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    Warum ausgerechnet der US-Verbraucher jetzt zur Börsengefahr wird

    Während Anleger weiter auf KI, Techriesen und neue Rekorde setzen, warnt die UBS vor einem Risiko, das die Wall Street gerade unterschätzen könnte.

    Die KI-Gier blendet alles - Warum ausgerechnet der US-Verbraucher jetzt zur Börsengefahr wird
    Foto: Robyn Stevens Brody - Sipa USA

    Die Rallye an den US-Börsen könnte laut dem Chefstrategen der UBS Group auf einem gefährlichen Denkfehler beruhen. Während Anleger weiter auf KI, Techriesen und starke Unternehmensgewinne setzen, warnt Bhanu Baweja vor einer deutlich größeren Gefahr: einer schleichenden Schwäche des US-Konsums.

    Der Stratege sieht vor allem das reale verfügbare Einkommen der US-Verbraucher unter Druck. Gleichzeitig laufen viele fiskalische Stützungsmaßnahmen aus, die die Wirtschaft in den vergangenen Jahren getragen hatten. Genau das könnte die Konsumausgaben in den kommenden Monaten bremsen – und damit auch die Aktienmärkte belasten.

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    Nach Ansicht Bawejas konzentriert sich die Wall Street derzeit fast ausschließlich auf die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne. Dadurch würden die Risiken in anderen Teilen der Wirtschaft zunehmend ausgeblendet. Besonders der Konsum- und Finanzsektor wirkten schwächer, als es die zuletzt überraschend robusten Quartalszahlen vermuten ließen.

    "Wenn der Markt heute über die Inflation besorgt ist, sollte er sich morgen Sorgen um das Wachstum machen", sagte Baweja im Gespräch mit Bloomberg Television.

    Gleichzeitig steigen die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen kräftig an. Die Rendite 30-jähriger US-Bonds erreichte wieder Niveaus aus der Zeit vor der Finanzkrise 2007. Laut Baweja signalisiert der Anstieg weniger Inflationspanik als vielmehr weiterhin hohe Realrenditen und die Erwartung einer zunächst robusten US-Wirtschaft.

     

    Trotz seiner vorsichtigen Einschätzung erwartet der UBS-Stratege, dass große Technologiekonzerne und andere Large Caps den breiten Markt weiter schlagen könnten. Besonders Small Caps und konjunktursensible Aktien dürften dagegen anfällig bleiben – vor allem, falls der Konflikt im Nahen Osten weiter eskaliert.

    Auch am Ölmarkt sieht Baweja Risiken. Die Preise spiegelten seiner Ansicht nach bislang zu optimistisch wider, dass sich die Lage im Iran-Konflikt entspannen werde. Die stockenden Verhandlungen und das Fehlen einer diplomatischen Lösung könnten die Märkte noch unterschätzen.

    Während viele Anleger weiter auf KI-Euphorie und eine robuste US-Wirtschaft setzen, warnt der UBS-Stratege damit vor einem Szenario, in dem ausgerechnet der schwächelnde Verbraucher zur größten Gefahr für die Aktienrallye wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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