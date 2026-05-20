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    Geht den Bullen die Puste aus?

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    Jamie Dimon von JPMorgan warnt vor übertriebener Markteuphorie

    Der Vorstandsvorsitzende der größten Bank in den USA warnt davor, dass die Märkte überhitzt sind, während sie auf Allzeithochs notieren.

    Geht den Bullen die Puste aus? - Jamie Dimon von JPMorgan warnt vor übertriebener Markteuphorie
    Foto: Michael Reynolds - dpa-Bildfunk

    Geht den Bullen die Puste aus? Es gebe jedenfalls Anzeichen von Überhitzungen an den Märkten, meint Dimon. Diese Warnung äußerte der CEO von JPMorgan bereits in der vergangenen Woche gegenüber Bloomberg. Besonderes Risko sieht er in den geopolitischen Gemengelage.

    "Ich glaube, es herrscht etwas zu viel Euphorie. Das betrifft nicht nur den Nahen Osten. Es betrifft auch die Ukraine, Russland, Amerika und China. Der Markt ist etwas übermütig, und das ist vielleicht nicht ganz gerechtfertigt."

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    Dimon erklärt, dass starke Unternehmensgewinne und KI-gestützte Produktivitätssteigerungen die Aktienmarktrallyes beflügeln.

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    "Ich denke, die Unternehmensgewinne entwickeln sich sehr gut. Künstliche Intelligenz wird ein Pluspunkt sein. Dieses Jahr gibt es einfach deutlich mehr Ausgaben, was möglicherweise auch etwas inflationär wirken könnte. Aber es sind höhere Unternehmensgewinne."

    Außerdem würden US-Verbraucher angesichts steigender Ölpreise von Trumps One Big Beautiful Bill profitieren.

    "Die Regierung gibt weiterhin viel Geld aus. Das große Konjunkturprogramm tritt in Kraft. Die Konjunkturmaßnahmen gleichen einen Großteil des Benzinpreisanstiegs aus."

    Trotz der vorherrschenden optimistischen Stimmung warnt Dimon, dass Anleger vorbereitet sein sollten, wenn es zu Abwärtbewegungen kommt.

    "Man geht allgemein davon aus, dass sich all diese Dinge lösen werden. Ich bin da eher skeptisch. Ich hoffe es, aber ich weiß nicht, ob es so sein wird."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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