Börsenstart USA - 20.05. - US Tech 100 stark +0,53 %

Der Dow Jones steht bei 49.430,44 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: Boeing +2,33 %, Goldman Sachs Group +2,14 %, Amazon +1,14 %, Verizon Communications +0,93 %, Johnson & Johnson +0,84 %

Flop-Werte: Salesforce -1,80 %, Walmart -1,69 %, IBM -1,00 %, American Express -0,99 %, Microsoft -0,70 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.991,35 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Arm Holdings +11,88 %, Intel +7,07 %, Marvell Technology +7,07 %, Constellation Energy +5,37 %, Advanced Micro Devices +4,36 %

Flop-Werte: Analog Devices -3,64 %, Intuit -3,43 %, Workday (A) -3,03 %, Thomson Reuters -2,89 %, Cognizant Technology Solutions (A) -2,87 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.379,35 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Intel +7,07 %, TJX Companies +5,37 %, Constellation Energy +5,37 %, Super Micro Computer +5,37 %, NRG Energy +4,83 %

Flop-Werte: Target -7,47 %, Hasbro -7,16 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -4,32 %, Keysight Technologies -3,65 %, Analog Devices -3,64 %