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Arm Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - 20.05.2026
Am 20.05.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um +11,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.
Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.
Arm Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.05.2026
Mit einer Performance von +11,88 % konnte die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +3,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 215,25€, mit einem Plus von +11,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Arm Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +81,11 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Anstieg von +109,94 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.
Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+19,47 %
|1 Monat
|+40,56 %
|3 Monate
|+81,11 %
|1 Jahr
|+67,66 %
Informationen zur Arm Holdings Aktie
Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,33 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.