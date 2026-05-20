Erholungsversuch vor Nvidia-Zahlen - 'Hohe Erwartungen'

Dividenden-Depot vonHS im April 2026









Kurzüberblick:





Erneut komme ich mit kräftiger Verspätung zu meinem ausstehenden Monatsbericht. Aber die ersten beiden Mai-Wochenenden waren einfach viel zu schön, um sie ohne die strahlende Sonne einfach nur an meinem PC zu verbringen. Vermisst hat ihn noch niemand, aber jetzt ging ich das gestern und heute endlich an. Es dauert ja doch immer einige Zeit, bis ein Monat aufbereitet ist...





Der April 2026 war wieder ereignisreich, geprägt von einer kurzen Verschnaufpause zu Monatsbeginn und anschließender Fortsetzung der Erholung – begleitet von den ersten starken Dividenden des Jahres in meinem Depot, so dass die Erträge deutlich über Vorjahr lagen. Besonders auffällig waren die massiven Bewegungen bei Organon & Co. Inc. und bei Intel Corp., doch die gehören leider nicht zu den BIG-5-Aktien meines Depots... Das Depot entwickelte sich im April stabil bis positiv und glich den schwachen März wieder aus. Die Jahresziele liegen aktuell im Plan.









Was hat sich im Depot getan...?





Mini‑Fazit: Ein ereignisreicher Monat mit starken Einzelbewegungen.





In der ersten April-Woche holte der starke Rebound der März-Verluste wohl etwas Luft, ehe mein Depot ab der zweiten April-Woche bis zur Monatsmitte auf das neue Monatshoch ( +6,41% ) weiter kletterte. Das konnte bis zum Monatsende nicht ganz gehalten werden, aber ein Jahresplus von ( +6,06% ) kann sich sehen lassen.





Beim Depotwert Mutares SE & Co. KGaA stand eine Kapitalerhöhung an. Daran teilzunehmen, hätte mein Sparplanvolumen deutlich gesprengt, so dass ich die Gelegenheit zum deutlichen Nachkauf ungenutzt vorüberziehen lies. Die Verwertung der Bezugsscheine durch die Bank brachte immerhin noch einen kleinen Ertrag.





Bei den Tagesschwankungen im April fielen mir erneut starke Einzelbewegungen bei den folgenden Unternehmen auf:

Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern. Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte. Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen. LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen. IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich. Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.

Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?









Wie sah der Cashflow aus...?





Mini‑Fazit: Der Cashflow war stark – getragen von Dividendensteigerungen und einer vorgezogenen Mercedes-Ausschüttung.





Es gab wie gewohnt auch im April 2026 von mir keine Gewinnrealisierungen. Dennoch kletterten die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr erfreulich um +147,79 € ( +81,1% ), stark verbessert durch die in diesem Jahr einen Monat früher eingenommenen Dividenden der Mercedes-Benz Group AG. Selbst ohne diesen vorgezogenen Mercedes-Ertrag hat sich der April 2026 aber mit +59,11 € ( +32,44 % ) erheblich im Jahresvergleich verbessert:





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Neue Meilensteine sind im April 2026 ebenfalls zu vermelden! The Western Union Co. ist das sechste quartalsweise ausschüttende Unternehmen, das nach bereits 26 Mini‑Sparplänen eine zweistellige Quartalsdividende ausschüttet. Dem steht Medical Properties Trust Inc. nicht nach und wurde ebenfalls im April das siebte Unternehmen mit einer zweistelligen Quartalsdividende. Dafür brauchte der REIT - trotz zweier Kürzungen im bisherigen Sparplanzeitraum - 31 Mini-Sparplaneraten. Das erste Mal war es eigentlich schon vor einigen Monaten, aber dem monatlich stark schwankend ausschüttenden Renten-ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (WKN: A143JQ) gelang nach 32 Monaten Mini‑Sparplanraten jetzt wohl doch endlich dauerhaft mit 12 Ausschüttungen eine Sparplanrate zu finanzieren.









Was machen die Erträge...?





Mini‑Fazit: Die Erträge stiegen deutlich – getragen von vielen Dividendensteigerungen und dem ersten Beitrag des FS Credit Opportunities.





Die Gesamteinnahmen aus 36 Wertpapieren betrugen 330,02 € und resultierten aus 28 (20) Dividenden, 8 (7) ETF-Ausschüttungen, keinen (0) Fondserträgen und keinen (0) Zinsinkünften. Erstmals hatte der im März ausgeführte Limit-Kauf FS Credit Opportunities Corp. mit seiner Monats-Dividende bei mir zum Ertrag beigetragen.

Neue Ausfälle waren im April noch nicht bekannt, nur die geringere Dividende von Mercedes-Benz Group AG, die in diesem jahr zum zweiten Mal in Folge geringer ausfiel und sich um -0,80 € ( -18,60% ) auf 3,50 € reduzierte. Sie macht aber trotzdem noch mehr als ein Viertel des Monatsertrags aus:





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Erfreuliche Anhebungen der Ausschüttungen verzeichnete mein Konto dagegen bei Nordea Bank ABP um +0,02 € ( +1,03% ) auf 0,96 €, bei EPR Properties REIT um +0,015 $ ( +5,08% ) auf 0,31 $, bei DBS Group Holdings Ltd. um +0,06 SGD ( +10,00% ) auf 0,66 SGD und bei Schaeffler AG um +0,05 € ( +20,00% ) auf 0,30 €. Auch bei Realty Income Corp. gabe es wie gewohnt zum neuen Quartalsbeginn wieder die übliche kleine Anhebung um +0,0005 $ ( +0,19% ) auf jetzt 0,2705 $.









Was macht die Rendite...





Mini‑Fazit: Die Rendite stabilisierte sich und machte den schwachen März vollständig wett.[/b]





Die Depotentwicklung im Monat April 2026 war stabil bis leicht positiv. Seit Bestehen des Depots wird folgende Entwicklung ausgewiesen: Bei comdirect: 26,23% (22,79%) ohne Kosten und bei Divvydiary: 25,73% (22,09%) mit Kosten. Das gesamtes Vermögen kletterte um 2,13% (–0,7%) und laut Divvydiary entwickelte sich das Depot-Vermögen um 3,09% (–3,04%). Also alles weiterhin im grünen Bereich.





Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:

1.(21.) Intel Inc. ( +158,18% ),

2.(4.) Saipem SpA ( +88,76% ),

3.(107.) Organon & Co. Inc. ( +86,45% ),

4.(1.) Dow Inc. ( +74,29% ) und

5.(3.) Equinor ASA ( +71,86% ).

Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).





Die FLOP-5-Aktien veränderten ihre Jahresperformance im Auftaktmonat des zweiten Quartals wie folgt:

1.(2.) Carbios SA ( -33,48% ),

2.(1.) Takkt AG ( -26,22% ),

3.(12.) International Business Machines Corp. ( -25,17% ),

4.(3.) Deutsche Pfandbriefbank AG ( -23,01% ) und

5.(6.) Whirlpool Corp. ( -22,96% ).





Takkt AG und Deutsche Pfandbriefbank AG konnten sich im Monatsvergleich leicht verbessern, blieben aber in den FLOP 5, während Flowers Foods Inc. mit -19,13% Jahresverlust auf Platz 9 (4.) und PayPal Holdings Inc. mit -15,63% Jahresverlust auf Platz 20 (5.) ihre deutlicheren Verbesserungen zum Absprung aus dem Tabellenkeller nutzten.

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.





Die BIG-5-Aktien sind zum 30.04.2026 laut Divvydiary zusammen 30,47% (31,50%) schwer. Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten Erfassung im Januar 2025 wieder in unveränderter Reihenfolge mit folgendem Depotanteil:

1.(1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,36%),

2.(2.) Bilfinger SE (6,74%),

3.(3.) BASF SE (6,01%),

4.(4.) Allianz SE (5,87%) und

5.(5.) Pampa Energia SA ADR (4,49%).

Kursrückgange gab es im April für die Bilfinger SE und für Pampa Energia SA ADR.









Was machen die Ziele...?





Die kann ich tatsächlich alle in grün vorzeigen:

• Ziel 1 (monatlich positive Kapitalerträge): erfüllt !

• Ziel 2 (Geldeingang steigern): dank schon zahlreicher April-Dividenden über Plan und damit erfüllt !

• Ziel 3 (Anzahl Geldeingänge erhöhen): erfüllt

• Ziel 4 (Depot im Plus): derzeit voll erfüllt









Der Ausblick auf den nächsten Monat





Das ist keine Frage. Im Mai liegen die Prioritäten klar auf den Dividenden mit Fokus auf einen ordentlichen Cashflow. Die erwartete Dividenden érgeben auch in meinem Depot traditionell den stärksten Monat. Wahrscheinlich werden die saisonalen Effekte für volatile Kurse sorgen. Als Risiko könnte es nach der April-Erholung und dem noch nicht geklärten Iran-Krieg eine mögliche Korrektur geben...? Ich bleibe positiv gestimmt und freue mich auf einen voraussichtlich vierstelligen Cashflow! 🤗





Ich wünsche euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute Entscheidungen.

Euer vonHS







