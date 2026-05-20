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    Ölpreise gefallen - Preis für Nordseesorte Brent sinkt unter 110 US-Dollar

    Ölpreise gefallen - Preis für Nordseesorte Brent sinkt unter 110 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch merklich nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank auf 108,76 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 2,98 Prozent.

    Weiterhin steht die Lage an der Straße von Hormus im Blick der Finanzmärkte. Nach iranischen Angaben haben in den vergangenen 24 Stunden 26 Schiffe die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus passiert. Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, hieß es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Es handelte sich demnach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.

    Dies sorgte offenbar für ein wenig Entspannung am Ölmarkt. Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn faktisch die Kontrolle über die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus übernommen.

    Ein dauerhafte und vollständige Öffnung der Straße von Hormus ist aber weiter nicht in Sicht. Diese ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch blockiert. Öl hat sich deshalb weltweit deutlich verteuert. Nordseeöl der Sorte Brent hatte bei Kriegsbeginn Ende Februar bei gut 70 Dollar gelegen.

    Unter dem durch den Iran-Krieg entstandenen Energiepreisdruck lockert Großbritannien unterdessen die Sanktionen auf russisches Öl. Die britische Regierung erlaubt auf unbestimmte Zeit den Import von Flugzeugtreibstoff und Diesel, der in Drittländern aus russischem Öl raffiniert wurde. Die Maßnahme soll Regierungsangaben zufolge stetig überprüft werden./jsl/jha/




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