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    Zoomlion baut seine Präsenz in Afrika aus, um den regionalen Infrastrukturausbau zu unterstützen

    Zoomlion baut seine Präsenz in Afrika aus, um den regionalen Infrastrukturausbau zu unterstützen

    CASABLANCA, Marokko, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion") baut seine lokalen Aktivitäten in Afrika aus, um die regionale Infrastruktur, die Mechanisierung der Landwirtschaft und die langfristige Marktentwicklung besser zu unterstützen. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass Chinas erweiterte Nullzollpolitik für 53 afrikanische Länder, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten, sowie die bevorstehende China-Afrika-Wirtschafts- und Handelsmesse, die 2026 in Marokko stattfinden soll, für Zoomlion eine günstige Gelegenheit bieten, die lokalen Servicenetzwerke weiter zu stärken und die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern auf den afrikanischen Märkten zu vertiefen.

    Im Rahmen seines langfristigen Engagements auf dem afrikanischen Markt hat Zoomlion kürzlich seine marokkanische Tochtergesellschaft in Casablanca eröffnet und damit einen weiteren Schritt in seiner fortgesetzten Lokalisierungsstrategie vollzogen. Die neue lokale Plattform soll die Verfügbarkeit von Maschinen, den Ersatzteil-Support und die Servicekapazitäten vor Ort verbessern und gleichzeitig Marokkos Rolle als wichtiger Knotenpunkt für Zoomlions Aktivitäten in Nordafrika stärken. Mit der neuen Tochtergesellschaft will Zoomlion schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und effizientere Unterstützung für Projekte in den Bereichen Bau, Transport, Häfen, Stadien und Energie in ganz Marokko und auf dem gesamten nordafrikanischen Markt bieten.

    Zoomlion ist seit 2007 in Afrika tätig und gehört zu den ersten chinesischen Maschinenherstellern, die auf dem Kontinent expandiert haben. Nach fast zwei Jahrzehnten der Entwicklung hat das Unternehmen eine breite Präsenz in ganz Afrika aufgebaut, wobei Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Landmaschinen die wichtigsten Säulen seines regionalen Geschäfts bilden.

    In ganz Afrika haben Zoomlion-Maschinen eine Reihe bedeutender Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte unterstützt, darunter die neue Verwaltungshauptstadt Ägyptens, das Julius-Nyerere-Wasserkraftprojekt in Tansania, das N'Djamena-Stadion im Tschad und die Rosso-Brücke zwischen Senegal und Mauretanien. Das Unternehmen hat zudem seine Präsenz im Bereich Landmaschinen auf dem gesamten Kontinent weiter ausgebaut und unterstützt damit die lokale Landwirtschaft sowie den Bedarf an Mechanisierung und Kundendienstleistungen.

    Zoomlion wird seine Flaggschiffprodukte der neuesten Generation auf der China-Afrika-Wirtschafts- und Handelsmesse 2026 in Marokko präsentieren. Das Unternehmen wird zudem Fachveranstaltungen leiten, darunter das China-Afrika-Seminar zur Anwendung und Entwicklung von Landmaschinen, um den Austausch über intelligente Landmaschinen, Präzisionsbetrieb und Fernwartung zu fördern.

    Das Geschäft von Zoomlion in Afrika wuchs 2025 weiterhin stark, wobei der Umsatz in der Region im Vergleich zum Vorjahr um 157 % stieg. Das Unternehmen wird seine lokalen Aktivitäten weiter stärken, seine Servicekapazitäten ausbauen und mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um die Infrastrukturentwicklung und die langfristige regionale Entwicklung in ganz Afrika zu unterstützen.

     

     

     

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