Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 1
Performance 1M: +37,20 %
Performance 1M: +37,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon überwiegend bullisch. Zielvorstellungen liegen bei rund 70 €+, Citi erhöhtes Kursziel auf 80 € (Buy). Die 14-Tage-Entwicklung bewegt sich grob zwischen 64,9 € und 70 €, mit Aufwärtsimpuls. KGV 2026 ca. 37 wird als hoch bewertet, dennoch sehen Anleger Infineon als Absicherung gegen Taiwan-Konflikte. Insgesamt konstruktiver, fundamentaler Blick.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 2
Performance 1M: -4,79 %
Performance 1M: -4,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank. Erwartete charttechnische Impulse: Ausbruch aus der 26–28 €-Range, mit Zielen um 30–32 €. Gleichzeitig warnen Beiträge vor Ranking-Nachteilen, hohen Kosten, Sanktionen-Risiken und Dividenden-Druck. Relevante Kursniveaus reichen grob von ca. 25–27 € bis über 30–32 €, Hochs um 35 € werden genannt. Gesamtbild: volatil, keine klare Richtung.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 3
Performance 1M: -19,08 %
Performance 1M: -19,08 %
Siemens
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 4
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 5
Performance 1M: +0,46 %
Performance 1M: +0,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siemens Energy ist das Sentiment gemischt: Long-Support gegen panische/Skepsis hinsichtlich des Fundaments (Risse). PV/Wind liefern Großteil des günstigen Strom; Gaskraftwerke als Sicherheitsnetz. Analysten erwähnen Kursziel-Anpassungen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 6
Performance 1M: +1,93 %
Performance 1M: +1,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Commerzbank ist gemischt und überwiegend abwartend. Kernpunkte: Unicredit-HV-Verhalten, potenzielle Übernahmen bzw. Abwehr, Derivate-Stimmrechte könnten die Stimmrechte beeinflussen (bis ca. 41%), sowie Squeeze-out-Spekulation. Einige Posts sehen fundamentale Chancen bei einer Übernahme, andere bleiben unsicher. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einem konkreten Wert genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 7
Performance 1M: -5,95 %
Performance 1M: -5,95 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 8
Performance 1M: -18,44 %
Performance 1M: -18,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetOnline-Forum: Rheinmetall-Sentiment gemischt. Positiv: hoher Auftragseingang (Boxer ~12,5 Mrd €, backlog 73 Mrd €, Naval Systems) und Verteidigungsbudgets. Negativ: zuletzt enttäuschendes Quartal, hohe Bewertung. Bernstein sieht Q2-Umsatzsprung; Insiderkäufe gelten als positives Signal. Kurzfristig vorsichtig, Trend offen. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 9
Performance 1M: +0,80 %
Performance 1M: +0,80 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 50,96%
|PUT: 49,04%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 1,92 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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