🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Commerzbank ist gemischt und überwiegend abwartend. Kernpunkte: Unicredit-HV-Verhalten, potenzielle Übernahmen bzw. Abwehr, Derivate-Stimmrechte könnten die Stimmrechte beeinflussen (bis ca. 41%), sowie Squeeze-out-Spekulation. Einige Posts sehen fundamentale Chancen bei einer Übernahme, andere bleiben unsicher. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einem konkreten Wert genannt.