Goldman-Manager warnt: Der hohe Hebel im System ist der Haken

Ein Manager von Goldman Sachs warnt davor, dass ein hoher Verschuldungsgrad am Markt zu Volatilität in den Bereichen künstliche Intelligenz und Halbleiter führen könnte.

Shawn Tuteja, Managing Director für den Handel mit ETFs und kundenspezifischen Portfolios, erklärt im aktuellen Podcast Goldman Sachs – The Markets, dass der Markt das Potenzial für Volatilität in beide Richtungen unterschätzt. "Was mir derzeit am Markt, insbesondere im Bereich Halbleiter und KI, etwas mehr Sorgen bereitet, ist der hohe Hebel im System. Es wurden viele gehebelte ETF-Produkte aufgelegt, die ein zwei- oder dreifaches Engagement im Halbleitersektor ermöglichen. Diese Produkte sind im Wesentlichen sogenannte Short-Gamma-Produkte. Das bedeutet, dass sie, um ihren Hebel bei steigenden Kursen des Basiswerts konstant zu halten, beim Rebalancing große Mengen kaufen und bei fallenden Kursen große Mengen verkaufen müssen."