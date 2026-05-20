Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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HENSOLDT
Tagesperformance: +8,91 %
Tagesperformance: +8,91 %
Platz 1
Performance 1M: +6,53 %
Performance 1M: +6,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE: Anlegerstimmung zu Hensoldt überwiegend bullisch. Rekord-Aufträge, Umsatz- und EBITDA-Wachstum sowie Guidance bis 2030 stärken die Fundamentals; Chart: Ausbruch aus Abwärtstrend, Kurs zuletzt im 70er–80er-Bereich. Hohe Bewertung (Forward-KGV ca. 40) bleibt Risikofaktor. KIRK-Joint Venture und Leopard-Service-Deal stärken Langfrist-Story; Einstieg um ca. 70 € attraktiv; Ziel ~90 €.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 2
Performance 1M: +28,90 %
Performance 1M: +28,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig negativer Trend; Kurs von ca. 100 € auf 87 € in ca. 14 Tagen (-≈13%). Technisch Abwärtstrend nach dem rasanten Anstieg von 50 € auf 100 €. Fundamentale Bewertung: Metzler setzt Ziel auf 110 € und empfiehlt Kauf; Optimismus vorhanden, doch der Abwärtstrend dominiert. Insgesamt gemischtes Sentiment mit vorsichtiger Kauflaune.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 3
Performance 1M: +37,20 %
Performance 1M: +37,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon überwiegend bullisch. Zielvorstellungen liegen bei rund 70 €+, Citi erhöhtes Kursziel auf 80 € (Buy). Die 14-Tage-Entwicklung bewegt sich grob zwischen 64,9 € und 70 €, mit Aufwärtsimpuls. KGV 2026 ca. 37 wird als hoch bewertet, dennoch sehen Anleger Infineon als Absicherung gegen Taiwan-Konflikte. Insgesamt konstruktiver, fundamentaler Blick.
IONOS Group
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 4
Performance 1M: +2,73 %
Performance 1M: +2,73 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 5
Performance 1M: +4,75 %
Performance 1M: +4,75 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 6
Performance 1M: -9,85 %
Performance 1M: -9,85 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 7
Performance 1M: -4,02 %
Performance 1M: -4,02 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 8
Performance 1M: +29,62 %
Performance 1M: +29,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Jenoptik ist derzeit bullisch. Berichte über starken Auftragseingang, EBITDA-Marge 18,4%, Nettogewinnsprung(+80%), Allzeithochs und bestätigte Jahresziele stützen positives Bewertungspotenzial im Halbleiter-/KI-Sektor. Risiken: hohe Bewertung, möglicher Nachfragerückgang. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: positiv; exakter Wert fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 9
Performance 1M: +25,03 %
Performance 1M: +25,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes SMA-Sentiment: Turnaround-Hoffnungen und positive Signale (Beitrag 1; Beiträge 11/15) treffen auf Skepsis wegen Verluste/Bilanz und China-/Fördermittel-Diskussion (Beiträge 3,12,14,6,8,9). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit konkreter Zahl genannt; insgesamt vorsichtig optimistisch, abhängig von weiteren fundamentalen Fortschritten.
Nordex
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 10
Performance 1M: -5,17 %
Performance 1M: -5,17 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 11
Performance 1M: -5,36 %
Performance 1M: -5,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Im wallstreetONLINE-Forum zu Nemetschek zeigt sich aktuell überwiegend bullisch: Die Mehrheit erwartet Kursanstiege, teils antizyklische Einstiege. Fundamentals/Technik: Berenberg belässt Buy (Ziel 115 €); langfristig solide Chart, Software-Sektor dreht nach oben. HV-Termin nächste Woche wird positiv gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: kein konkreter Prozentsatz angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.
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