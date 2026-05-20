Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.05.2026

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Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Jenoptik ist derzeit bullisch. Berichte über starken Auftragseingang, EBITDA-Marge 18,4%, Nettogewinnsprung(+80%), Allzeithochs und bestätigte Jahresziele stützen positives Bewertungspotenzial im Halbleiter-/KI-Sektor. Risiken: hohe Bewertung, möglicher Nachfragerückgang. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: positiv; exakter Wert fehlt.