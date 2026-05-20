Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 20.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.05.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +10,70 %
Tagesperformance: +10,70 %
Platz 1
Performance 1M: +38,99 %
Performance 1M: +38,99 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 2
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
DO & CO
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 3
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
voestalpine
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 4
Performance 1M: +3,97 %
Performance 1M: +3,97 %
Andritz
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 5
Performance 1M: +4,75 %
Performance 1M: +4,75 %
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