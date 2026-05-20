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    Klingbeil

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    2026 politische Entscheidungen zu Erbschaftsteuerreform

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesfinanzminister erwartet Erbschaftsteuerreform
    • SPD fordert höhere Besteuerung großer Erbschaften
    • Topverdiener müssen mehr zahlen für Entlastung
    Klingbeil - 2026 politische Entscheidungen zu Erbschaftsteuerreform
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erwartet in diesem Jahr politische Entscheidungen für eine Reform der Erbschaftsteuer. Der SPD-Chef verwies im Bundestag auf ein erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Er glaube, es tue sich dann ein "politisches Zeitfenster" auf, in dem gehandelt werden könne. "Und darauf sollten wir uns vorbereiten. Wir tun das jedenfalls im Finanzministerium."

    Die SPD hat bereits ein Konzept zur Reform der Erbschaftsteuer vorgelegt. Sie will Erben großer Vermögen höher besteuern. Klingbeil hatte gesagt, die derzeitige Erbschaftsteuer sei ungerecht und verstoße gegen das Leistungsprinzip. Die Union lehnte das Konzept ab.

    Mit Blick auf die geplante Reform der Einkommensteuer sagte Klingbeil im Bundestag, eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen werde nur funktionieren, "wenn die Topverdiener in diesem Land mehr geben"./hoe/DP/jha





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