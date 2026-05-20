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    Besonders beachtet!

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    Super Micro Computer Aktie mit starker Tagesperformance - 20.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher um +8,45 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Besonders beachtet! - Super Micro Computer Aktie mit starker Tagesperformance - 20.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Wie hat sich die Super Micro Computer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Super Micro Computer Aktie konnte bisher um +8,45 % auf 28,49 zulegen. Das sind +2,22  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,49, mit einem Plus von +8,45 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Anstieg bei Super Micro Computer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,14 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -4,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Super Micro Computer +6,44 % gewonnen.

    Während Super Micro Computer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,74 %. Damit gehört Super Micro Computer heute zu den auffälligeren Werten.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,54 %
    1 Monat +12,96 %
    3 Monate -1,14 %
    1 Jahr -32,74 %
    Stand: 20.05.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,08 Mrd.EUR € wert.

    DEADLINE ALERT: Super Micro Computer (SMCI) Investors Who Suffered Losses Encouraged to Contact Faruqi & Faruqi Before May 26, 2026 Securities Class Action Deadline


    Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In Super Micro To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in Super Micro between February 2, …

    Börsenstart USA - 20.05. - US Tech 100 stark +0,53 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    +8,81 %
    -5,35 %
    +12,94 %
    -1,68 %
    -32,65 %
    +75,74 %
    +585,71 %
    +1.096,53 %
    +2.205,71 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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