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    FCR Immobilien AG: Starkes Q1 2026 – Stabilität setzt sich fort

    Trotz herausforderndem Marktumfeld startet FCR mit stabiler operativer Entwicklung und robustem Geschäftsmodell erfolgreich ins erste Quartal 2026.

    FCR Immobilien AG: Starkes Q1 2026 – Stabilität setzt sich fort
    Foto: adobe.stock.com
    • Stabile operative Entwicklung im ersten Quartal 2026; FCR bestätigt Resilienz ihres Geschäftsmodells im weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld.
    • Gesamtumsatz Q1 2026: 13,2 Mio. € (Vorjahr 8,8 Mio. €); davon 7,0 Mio. € Erlöse aus Vermietung und 6,2 Mio. € aus Immobilienverkäufen.
    • Ergebnis vor Steuern (EBT) Q1 2026: 2,0 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €); Funds from Operations (FFO): 1,7 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €).
    • Portfoliokennzahlen stabil auf hohem Niveau: Vermietungsquote 94,6 %; durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) 5,9 Jahre.
    • Portfolioumfang und Mieter: über 80 Objekte; annualisierte Ist-Netto-Miete >31 Mio. €; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA.
    • Geschäftsmodell und Strategie: Schwerpunkt auf Einkaufs‑ und Fachmarktzentren an Sekundärstandorten; gezielte Investments in Logistik/Light Industrial; Einsatz einer inhouse KI‑Software zur Optimierung von Wertschöpfungskette und Ertragspotenzialen; Unternehmen sieht sich gut positioniert für 2026.

    Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,16 % im Minus.


    FCR Immobilien

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    ISIN:DE000A1YC913WKN:A1YC91
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