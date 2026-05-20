FCR Immobilien AG: Starkes Q1 2026 – Stabilität setzt sich fort
Trotz herausforderndem Marktumfeld startet FCR mit stabiler operativer Entwicklung und robustem Geschäftsmodell erfolgreich ins erste Quartal 2026.
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- Stabile operative Entwicklung im ersten Quartal 2026; FCR bestätigt Resilienz ihres Geschäftsmodells im weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld.
- Gesamtumsatz Q1 2026: 13,2 Mio. € (Vorjahr 8,8 Mio. €); davon 7,0 Mio. € Erlöse aus Vermietung und 6,2 Mio. € aus Immobilienverkäufen.
- Ergebnis vor Steuern (EBT) Q1 2026: 2,0 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €); Funds from Operations (FFO): 1,7 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €).
- Portfoliokennzahlen stabil auf hohem Niveau: Vermietungsquote 94,6 %; durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) 5,9 Jahre.
- Portfolioumfang und Mieter: über 80 Objekte; annualisierte Ist-Netto-Miete >31 Mio. €; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA.
- Geschäftsmodell und Strategie: Schwerpunkt auf Einkaufs‑ und Fachmarktzentren an Sekundärstandorten; gezielte Investments in Logistik/Light Industrial; Einsatz einer inhouse KI‑Software zur Optimierung von Wertschöpfungskette und Ertragspotenzialen; Unternehmen sieht sich gut positioniert für 2026.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,16 % im
Minus.
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