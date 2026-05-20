Devisen
Eurokurs legt etwas zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt und sich etwas von seinen Vortagsverlusten erholt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1624 US-Dollar gehandelt. Zuvor war sie noch unter 1,16 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1600 (Dienstag: 1,1620) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8620 (0,8605) Euro.
Die am Nachmittag merklich gefallenen Ölpreise stützten den Euro am Nachmittag. Der US-Dollar war daher weniger als Weltleitwährung gefragt. Der Iran-Krieg und die Ölpreise bleiben an den Märkten die dominierenden Themen. Noch ist eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus nicht in Sicht.
Die Inflationssorgen an den Anleihemärkten sind zuletzt gestiegen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Anstieg fiel kräftiger aus als von Volkswirten erwartet. In der Eurozone war die Inflationsrate im April laut einer zweiten Schätzung auf 3,0 Prozent gestiegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Erwartung, dass die EZB im Mai die Leitzinsen anheben dürfte, hat zuletzt deutlichere Verluste beim Euro verhindert.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86555 (0,86671) britische Pfund, 184,48 (184,89) japanische Yen und 0,9165 (0,9150) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.532 Dollar. Das waren 49 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
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@ Nutzer 156: Merkst du eigentlich, dass du hier, aber auch im Silberforum, nur Spam hinterlässt? Langsam solltest auch du merken, dass niemand deine dümmlich, naiven Fragen beantworten kann oder will. Oder willst du nur provozieren... oder bist du ein BOT? Würde zu den immer wiederkehrenden, gleichen und blöden Fragen passen.
Hi, kurze Zusammenfassung meines Austauschs mit ChatGPT:
USA-Schulden, Realzinsen, Dollar als Waffe und Goldpreis
Die alte Formel „positive Realzinsen sind schlecht für Gold“ stimmt kurzfristig noch, erklärt aber nicht mehr das ganze Bild.
Heute wirkt eine größere Kette:
Hohe US-Schulden + positive Realzinsen + Dollar als geopolitische Waffe + BRICS-Ausweichsysteme + Zentralbank-Goldkäufe = strukturell goldfreundliches Umfeld.
Der Dollar wird nicht morgen kollabieren. Wahrscheinlicher ist ein langsamer Vertrauensverlust bei gleichzeitiger Dollar-Dominanz.
1. Der Grundkonflikt
Die USA brauchen Käufer für immer mehr Schulden. Dafür müssen US-Staatsanleihen attraktiv bleiben. Das spricht für positive Realzinsen.
Aber genau diese positiven Realzinsen machen die US-Schulden immer teurer.
Der Dollar braucht positive Realzinsen.
Der US-Staat kann dauerhaft hohe positive Realzinsen kaum tragen.
Daraus entsteht der Druck, Schulden langfristig real zu entwerten – über Inflation, niedrigere Realzinsen oder finanzielle Repression.
2. Dollar als Waffe
Seit Sanktionen, eingefrorenen Reserven und politischer Nutzung des Dollar-Systems sehen viele Länder US-Staatsanleihen anders.
Sie sind nicht nur liquide und sicher, sondern im Konfliktfall auch angreifbar.
Für China, Russland, Iran und Teile des Globalen Südens lautet die Frage:
Kann dieses Vermögen im Ernstfall blockiert oder politisch gegen uns verwendet werden?
Das stärkt Gold. Zentralbanken kaufen Gold nicht nur wegen Rendite, sondern wegen Souveränität und Sanktionsschutz.
3. BRICS: Kein fertiger Goldstandard, aber Ausweichrouten
BRICS ersetzt den Dollar nicht über Nacht. Aber es entstehen Alternativen:
- Handel in lokalen Währungen,
- eigene Zahlungswege,
- digitale Zentralbankwährungen,
- Gold und Rohstoffe als Vertrauensanker,
- weniger Zwang, Überschüsse in Dollar und US-Staatsanleihen zu parken.
Das ist kein fertiges neues Weltgeld, aber ein schleichender Angriff auf das Dollar-Monopol.
4. China und US-Staatsanleihen
China kann taktisch wieder mehr US-Staatsanleihen kaufen. Aber strategisch ist eine Rückkehr zum alten Modell unwahrscheinlich.
Warum sollte China dauerhaft riesige Forderungen gegen den geopolitischen Hauptgegner aufbauen, wenn diese im Konfliktfall eingefroren oder blockiert werden könnten?
Wahrscheinlicher ist:
- Dollar-Liquidität behalten,
- US-Anleihen nicht panisch verkaufen,
- Goldreserven erhöhen,
- lokale Währungen nutzen,
- eigene Zahlungswege ausbauen.
5. Wahrscheinlichste Pfade
Basispfad: Der Dollar bleibt Nr. 1, verliert aber Vertrauen.
Das ist goldfreundlich.
Zinspfade: Hohe positive Realzinsen können Gold kurzfristig drücken, verschärfen aber die US-Schuldenlast.
Langfristig steigt der Druck zu niedrigeren Realzinsen.
Finanzielle Repression: Wahrscheinlichster mittelfristiger Ausweg. Inflation wird eher toleriert, Realzinsen werden gedrückt, Schulden real entwertet.
Sehr goldfreundlich.
BRICS-Ausweichsystem: Kein perfekter Dollarersatz, aber genug, um den Dollar-Zwang zu reduzieren.
Langfristig goldfreundlich.
Gegenargument: Starkes US-Wachstum durch KI/Produktivität könnte die Schuldenlage entschärfen. Dann wäre Gold weniger explosiv, aber weiter unterstützt.
6. Prognose
1 Jahr
Dollar bleibt stark, Realzinsen positiv, Gold volatil.
Goldbereich: 4.200–6.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 4.700–5.600 $
2 Jahre
US-Schulden- und Zinsproblem wird sichtbarer. BRICS-Zahlungswege werden praktischer. Zentralbank-Goldkäufe bleiben wichtig.
Goldbereich: 5.000–7.500 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 5.800–7.000 $
5 Jahre
Wahrscheinlich entsteht keine Dollar-Ablösung, sondern ein paralleles System:
- Dollar bleibt wichtig,
- aber weniger monopolartig,
- mehr Gold in Zentralbankbilanzen,
- mehr lokale Zahlungswege,
- weniger automatische Nachfrage nach US-Staatsanleihen.
Goldbereich: 6.500–11.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 7.500–9.500 $
Krisenpfad: 10.000 $+
Wachstums-/KI-Rettungspfad: 5.000–7.000 $
Fazit
Der wahrscheinlichste Pfad ist:
Kein plötzlicher Dollar-Tod.
Kein sofortiger BRICS-Goldstandard.
Sondern langsame Entwertung des Dollar-Monopols.
Das ist strukturell goldfreundlich.
Gold steigt in diesem Szenario nicht nur wegen Inflation, sondern weil Vertrauen in die politische Neutralität und reale Werthaltigkeit von Staatsanleihen sinkt.