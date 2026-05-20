Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.530,92USD pro Feinunze und notiert damit +1,09 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,85 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,39USD und verzeichnet ein Minus von -4,15 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,77USD und verzeichnet ein Minus von -4,23 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.376,00USD
|+1,33 %
|Platin
|1.946,50USD
|+0,88 %
|Kupfer London Rolling
|13.599,90USD
|+1,37 %
|Aluminium
|3.656,11PKT
|+0,92 %
|Erdgas
|3,182USD
|+2,73 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -4,23 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.05.26, 17:29 Uhr.