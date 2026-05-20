Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.530,92USD pro Feinunze und notiert damit +1,09 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,85 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,39USD und verzeichnet ein Minus von -4,15 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,77USD und verzeichnet ein Minus von -4,23 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.376,00 USD +1,33 % Platin 1.946,50 USD +0,88 % Kupfer London Rolling 13.599,90 USD +1,37 % Aluminium 3.656,11 PKT +0,92 % Erdgas 3,182 USD +2,73 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -4,23 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.05.26, 17:29 Uhr.