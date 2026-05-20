Goldpreis
Gold rast nach oben – Kurs bei 4.530,40 USD
Deutlicher Anstieg: Gold klettert +1,08 % in 24h auf 4.530,40 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,36 %
|1 Monat
|-6,64 %
|3 Monate
|-10,34 %
|1 Jahr
|+39,67 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.993,73USD. Heute steht er bei 4.530,40USD. Das Investment wäre auf 2.272,32USD gewachsen – eine Steigerung von +127,23 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment. Technisch läuft Gold offenbar in einer Dreiecks-/Keilbildung mit Widerstand um ca. 4850 USD und Unterstützung um ca. 4350 USD. Von einem jüngsten Crash um rund 1100 USD ist die Rede; Stabilisierung/Gegenreaktion wird diskutiert. Intraday-Vola wird als hoch beschrieben.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,45EUR
|+1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,33EUR
|+0,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|256,06EUR
|+1,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|390,12EUR
|+2,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,91EUR
|+0,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|609,30EUR
|+2,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|373,80EUR
|+1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,60EUR
|+0,87 %
|Long
|1
|0,00
|125,44EUR
|+0,18 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,860EUR
|-1,69 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.