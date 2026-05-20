Gold rast nach oben – Kurs bei 4.530,40 USD

+1,08 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,36 % 1 Monat -6,64 % 3 Monate -10,34 % 1 Jahr +39,67 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.530,40. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.993,73USD. Heute steht er bei 4.530,40USD. Das Investment wäre auf 2.272,32USD gewachsen – eine Steigerung von +127,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment. Technisch läuft Gold offenbar in einer Dreiecks-/Keilbildung mit Widerstand um ca. 4850 USD und Unterstützung um ca. 4350 USD. Von einem jüngsten Crash um rund 1100 USD ist die Rede; Stabilisierung/Gegenreaktion wird diskutiert. Intraday-Vola wird als hoch beschrieben.