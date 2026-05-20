TAGESVORSCHAU
Termine am 21. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz
07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen
07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen
09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Init, Hauptversammlung
10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung
10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung
10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung
10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung
10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung
10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung
10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung
11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung
12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen
14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung
14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung
14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung
15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung
15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day
19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Stellantis, Investor Day
USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
USA: Spotify, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26
01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26
02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26
08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Industrieproduktion 4/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 3/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor
SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg
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