Chinas Milliarden-Zusagen für US-Farmer verpuffen

Doch wer hinter die Kulissen der diplomatischen Erfolgsmeldungen blickt, merkt schnell: Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zusagen wirklich in dieser Größenordnung erfüllt werden, ist verschwindend gering. Investoren und Farmer drohen in eine politisch inszenierte Falle zu laufen.

Am Rohstoffmarkt herrscht seit Tagen vorsichtiger Optimismus: Die Nachricht, dass Peking im Nachgang des jüngsten Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping eingewilligt hat, von 2026 bis 2028 jährlich Agrargüter im Wert von mindestens 17 Milliarden US-Dollar aus den USA zu importieren, ließ die Preise für Soja , Mais und Weizen sprunghaft ansteigen. Zusammen mit früheren Zusagen steht ein stolzes jährliches Handelsvolumen von rund 28 Milliarden US-Dollar im Raum. Für die US-Landwirtschaft, die nach dem dramatischen Einbruch der Exporte im Jahr 2025 (auf magere 8,4 Milliarden US-Dollar) am Boden lag, klingt das wie die Rettung in letzter Sekunde.

Der größte Grund zur Skepsis liegt in der jüngeren Geschichte des chinesisch-amerikanischen Handelskonflikts. Bereits im sogenannten "Phase-One"-Abkommen von 2020 glänzte Peking mit spektakulären Kaufzusagen über 200 Milliarden US-Dollar. Die Realität sah ernüchternd aus: Unabhängige Analysen, unter anderem des Peterson Institute for International Economics, zeigten, dass China letztlich nur etwa 60 Prozent der vereinbarten Gesamtziele erreichte.

Pekings Strategie ist nicht neu: In Zeiten des politischen Drucks werden ambitionierte Kaufverträge unterschrieben, um Strafzölle abzuwenden oder Zeit zu gewinnen – die tatsächliche Umsetzung wird im Nachgang durch bürokratische Hürden, nicht-tarifäre Handelshemmnisse oder mangelnde staatliche Kaufgarantien schlicht ausgesessen.

Chinas Masterplan zur Abkopplung

Noch schwerer als die historischen Präzedenzfälle wiegt jedoch der fundamentale Widerspruch zwischen den kurzfristigen Zusagen und Chinas langfristiger Wirtschaftsstrategie. Fast zeitgleich zu den Jubelmeldungen aus dem Weißen Haus veröffentlichte das chinesische Landwirtschaftsministerium seinen offiziellen Agrarausblick für die Jahre 2026 bis 2035. Und dieser liest sich wie das exakte Gegenteil einer Annäherung.

Demnach plant China bereits für das laufende Jahr 2026 mit einem spürbaren Rückgang der Importe bei Kernprodukten wie Sojabohnen (-6,1 %), Schweinefleisch (-8,2 %) und Rindfleisch (-3,9 %). Langfristig greift ein noch radikalerer Masterplan: Bis 2035 will Peking die gesamten Getreideimporte auf 115 Millionen Tonnen drücken (ein Minus von über 18 % im Vergleich zu 2025). Bei Sojabohnen, dem wichtigsten US-Agrarexportgut überhaupt, soll das Importvolumen im selben Zeitraum um mehr als ein Viertel (26,2 %) wegrationalisiert werden.

Der Grund hierfür ist geopolitischer Natur: China treibt die Entkopplung von den USA massiv voran und setzt im Sinne der nationalen Sicherheit konsequent auf zwei Säulen:

Aggressive Steigerung der Eigenproduktion: Bis 2035 soll die heimische Getreideproduktion durch staatliche Subventionen und Technologisierung auf über 753 Millionen Tonnen angehoben werden. Diversifizierung der Lieferketten: Um im Falle politischer Diskrepanzen nicht erpressbar zu sein, hat China seine Importe gezielt in Richtung politisch verlässlicherer Partner verlagert. Brasilien hat den USA bei Soja und Mais längst den Rang als Hauptlieferant abgelaufen.

Selbst wenn China guten Willen zeigen sollte, stehen dem Deal handfeste wirtschaftliche Realitäten im Weg. Die US-Rinderbestände befinden sich nach jahrelangen Dürren auf dem niedrigsten Stand seit den 1950er Jahren. Das extrem verknappte Angebot treibt die Preise für US-Rindfleisch so weit in die Höhe, dass es auf dem chinesischen Markt gegenüber der Konkurrenz aus Südamerika schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Zudem blockieren weiterhin bestehende Strafzölle und ungeklärte Importquoten (wie der heftige 65%-Zoll auf US-Mais außerhalb der staatlichen Kontingente) den freien Handelsfluss.

Fazit: Ein politisches Blendgranaten-Manöver

Die neuen Kaufzusagen sind kein Zeichen einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entspannung, sondern ein politisches Manöver. Sie dienen Peking als taktisches Zugeständnis, um Zeit im anhaltenden Handelsclash zu gewinnen, während im Hintergrund die Maschinerie zur Unabhängigkeit von Washington im Agrarsektor auf Hochtouren läuft.

Für die amerikanischen Landwirte bleibt die bittere Erkenntnis: Wer seine Anbauplanung auf den Versprechen des aktuellen Trump-Xi-Abkommens aufbaut, wettet gegen Chinas erklärten nationalen Masterplan. Und diesen Kampf hat Washington in der Vergangenheit selten gewonnen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion