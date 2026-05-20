🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    Der Börsen-Tag

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    MDAX & TecDAX zünden Rallye: Deutsche Indizes schlagen Wall Street

    Die Börsen zeigen heute klare Stärke: Vor allem deutsche Indizes ziehen kräftig an und lassen die US-Märkte hinter sich – angeführt von MDAX und TecDAX.

    Der Börsen-Tag - MDAX & TecDAX zünden Rallye: Deutsche Indizes schlagen Wall Street
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland führen die Nebenwerte den Markt an: Der MDAX legt mit einem Plus von 1,94 Prozent am stärksten zu und steigt auf 31.829,53 Punkte. Knapp dahinter folgt der TecDAX, der um 1,77 Prozent auf 3.951,28 Punkte klettert. Der Leitindex DAX gewinnt 1,64 Prozent und notiert bei 24.721,05 Punkten. Auch die kleineren Werte im SDAX präsentieren sich fest: Der Index steigt um 1,56 Prozent auf 18.494,86 Punkte. An der Wall Street zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend, wenn auch etwas verhaltener als in Frankfurt. Der Dow Jones steigt um 1,00 Prozent auf 49.874,70 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,94 Prozent und steht bei 7.426,09 Punkten. Damit entwickeln sich die deutschen Aktienindizes heute insgesamt dynamischer als die großen US-Leitindizes. Besonders ausgeprägt ist die Nachfrage nach mittelgroßen und technologieorientierten Werten, was sich in den überdurchschnittlichen Zuwächsen von MDAX und TecDAX widerspiegelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag MDAX & TecDAX zünden Rallye: Deutsche Indizes schlagen Wall Street Die Börsen zeigen heute klare Stärke: Vor allem deutsche Indizes ziehen kräftig an und lassen die US-Märkte hinter sich – angeführt von MDAX und TecDAX.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     