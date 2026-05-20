MDAX & TecDAX zünden Rallye: Deutsche Indizes schlagen Wall Street

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland führen die Nebenwerte den Markt an: Der MDAX legt mit einem Plus von 1,94 Prozent am stärksten zu und steigt auf 31.829,53 Punkte. Knapp dahinter folgt der TecDAX, der um 1,77 Prozent auf 3.951,28 Punkte klettert. Der Leitindex DAX gewinnt 1,64 Prozent und notiert bei 24.721,05 Punkten. Auch die kleineren Werte im SDAX präsentieren sich fest: Der Index steigt um 1,56 Prozent auf 18.494,86 Punkte. An der Wall Street zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend, wenn auch etwas verhaltener als in Frankfurt. Der Dow Jones steigt um 1,00 Prozent auf 49.874,70 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,94 Prozent und steht bei 7.426,09 Punkten. Damit entwickeln sich die deutschen Aktienindizes heute insgesamt dynamischer als die großen US-Leitindizes. Besonders ausgeprägt ist die Nachfrage nach mittelgroßen und technologieorientierten Werten, was sich in den überdurchschnittlichen Zuwächsen von MDAX und TecDAX widerspiegelt.