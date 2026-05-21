🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQnity Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Qnity Electronics

    KI-Rakete vor nächstem Schub

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qnity: Hidden Champion zieht wieder an - Anleger sollten schnell reagieren!

    Kaum hat DuPont Qnity in die Freiheit entlassen, da legt der Wert schon richtig los. Nach einer Verdopplung in diesem Jahr, hat die Aktie zuletzt stark korrigiert. Ist das die Chance, auf die Anleger gelauert haben?

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Rakete vor nächstem Schub - Qnity: Hidden Champion zieht wieder an - Anleger sollten schnell reagieren!
    Foto:

    Qnity ist noch nicht lange an der Börse eigenständig, gehört aber jetzt schon zu den heißesten Aktien aus dem Halbleitergeschäft. Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Aktie aus dem Elektronik-Geschäft von DuPont herausgelöst und notiert seit Anfang November als eigenständiges Unternehmen an der Börse. 

    Qnity ist kein klassischer Chipdesigner wie Nvidia oder AMD, aber trotzdem sehr wertvoll für die Halbleiterbranche. Der Konzern liefert Materialien und Lösungen ohne die moderne Halbleiter überhaupt nicht gebaut werden könnten. Dazu zählen Produkte für die Chipfertigung, Advanced Packaging, Interconnect-Technologien, Leiterplatten und thermisches Management. Gerade für Rechenzentren, Hochleistungsprozessoren und komplexe Chiparchitekturen gewinnen diese Bereiche immer mehr an Bedeutung.
     

     

    Exklusiv für wallstreetONLINE-LeserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Qnity sitzt mitten im Herz der Wertschöpfungskette

    Der KI-Boom wird oft auf Grafikprozessoren und Hochleistungschips reduziert, aber die Infrakstruktur dahinter wird immer komplexer. Leistungsfähige Prozessoren benötigen dichter gepackte Module, effizientere Wärmeableitung, bessere Signalübertragung und immer anspruchsvollere Packaging-Lösungen. Und hier kommt Qnity ins Spiel.

    Der Konzern hat sich in der Halbleiterwertschöpfungskette positioniert. Sie steht zwar nicht so im Rampenlicht, wie die großen Chipproduzenten, profitiert aber genauso vom großen KI-Boom. Die immer größer werdende Gier noch immer mehr leistungsfähigeren Rechenzentren, lässt die Kasse bei Qnity ordentlich klingeln, wie das erste Quartal gezeigt hat.

    Erwartungen locker getoppt und Prognose auch noch angehoben

    Im ersten Quartal des laufenden Jahres fuhr der Konzern Erlöse in Höhe von 1,32 Milliarden US-Dollar (USD) ein. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,12 Milliarden USD und die Experten hatten nur mit 1,27 Milliarden USD gerechnet. 

    Unterm Strich sah es sogar noch etwas deutlicher aus. Qnity vermeldet einen Gewinn je Aktie 1,08 USD. Vor Jahresfrist lag der Wert bei 0,83 USD und die Analysten hatten nur mit 0,93 USD gerechnet. 

    Neben den guten Zahlen erhöhte Qnity auch noch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die bisherige Umsatzprognose von 4,97 bis 5,17 Milliarden USD wurde auf 5,23 bis 5,38 Milliarden USD erhöht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jetzt bei 3,80 bis 4,14 USD liegen, nachdem der Konzern zuvor mit 3,55 bis 3,95 USD geplant hatte. 

     

    Mein Tipp: Da geht noch einiges!

    Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn schon gut 90 Prozent oben drauf gepackt hat, dürfte der aktuelle Rücksetzer eine Chance sein, die Anleger ausnutzen sollten. Die Story von Qnity scheint noch lange nicht am Ende zu sein, sie hat gerade erst begonnen. 

    Der Konzern sitzt mitten im Herzen der Halbleiterbranche und profitiert damit still und leise im Hintergrund vom KI-Boom, ohne ausschließlich am Chipzyklus zu hängen. Hochleistungsleiterplatten, Thermomanagement und fortschrittliche Verbindungstechniken sorgen dafür, dass Qnity von einem breiteren Elektroniktrend profitiert.

    Die Geschäftsentwicklung von Qnity ist zudem nicht auf Fantasie oder Einnahmen in der Zukunft aufgebaut, sondern auf starken operativen Fakten. Der Konzern wächst schnell in fast allen Bereichen. Die frühe Prognoseerhöhung in diesem Jahr bestätigt das.

    Zudem ist der Konzern noch nicht sehr lange eigenständig an der Börse. Der Kapitalmarkt beginnt gerade erst Qnity als starken Player in der Halbleiter- und Elektronikbranche wahrzunehmen und neu zu bewerten. Das könnte verstärkt institutionelle Anleger anziehen. 

    Ganz ohne Risiko geht es nicht

    Qnity ist zwar breiter aufgestellt als die meisten Halbleiterkonzerne, aber sollte der Schwung in der Branche abkühlen, dann würden das die Amerikaner auch zu spüren bekommen. Ein kompletter Geheimtipp ist die Aktie inzwischen auch nicht mehr. Die Prognoseerhöhung hat Begehrlichkeiten geweckt, die Qnity jetzt auch liefern muss. 

    Trotzdem bleibt das Papier eines der spannendsten aus der Branche. Der Konzern liefert wichtige Bausteine für die Branche, welche im Zeitalter immer leistungsfähigerer Rechenzentren schon fast unabkömmlich sind. Daher sollten Anleger den Rücksetzer schnell ausnutzen, die Aktie hat nämlich schon wieder Fahrt aufgenommen, um die Delle im Kurs wieder glattzubügeln.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

     

     


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Rakete vor nächstem Schub Qnity: Hidden Champion zieht wieder an - Anleger sollten schnell reagieren! Kaum hat DuPont Qnity in die Freiheit entlassen, da legt der Wert schon richtig los. Nach einer Verdopplung in diesem Jahr hat die Aktie zuletzt stark korrigiert. Ist das die Chance, auf die Anleger gelauert haben?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     