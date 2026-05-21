Qnity: Hidden Champion zieht wieder an - Anleger sollten schnell reagieren!

Qnity sitzt mitten im Herz der Wertschöpfungskette

Der KI-Boom wird oft auf Grafikprozessoren und Hochleistungschips reduziert, aber die Infrakstruktur dahinter wird immer komplexer. Leistungsfähige Prozessoren benötigen dichter gepackte Module, effizientere Wärmeableitung, bessere Signalübertragung und immer anspruchsvollere Packaging-Lösungen. Und hier kommt Qnity ins Spiel.

Der Konzern hat sich in der Halbleiterwertschöpfungskette positioniert. Sie steht zwar nicht so im Rampenlicht, wie die großen Chipproduzenten, profitiert aber genauso vom großen KI-Boom. Die immer größer werdende Gier noch immer mehr leistungsfähigeren Rechenzentren, lässt die Kasse bei Qnity ordentlich klingeln, wie das erste Quartal gezeigt hat.

Erwartungen locker getoppt und Prognose auch noch angehoben

Im ersten Quartal des laufenden Jahres fuhr der Konzern Erlöse in Höhe von 1,32 Milliarden US-Dollar (USD) ein. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,12 Milliarden USD und die Experten hatten nur mit 1,27 Milliarden USD gerechnet.

Unterm Strich sah es sogar noch etwas deutlicher aus. Qnity vermeldet einen Gewinn je Aktie 1,08 USD. Vor Jahresfrist lag der Wert bei 0,83 USD und die Analysten hatten nur mit 0,93 USD gerechnet.

Neben den guten Zahlen erhöhte Qnity auch noch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die bisherige Umsatzprognose von 4,97 bis 5,17 Milliarden USD wurde auf 5,23 bis 5,38 Milliarden USD erhöht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jetzt bei 3,80 bis 4,14 USD liegen, nachdem der Konzern zuvor mit 3,55 bis 3,95 USD geplant hatte.

Mein Tipp: Da geht noch einiges!

Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn schon gut 90 Prozent oben drauf gepackt hat, dürfte der aktuelle Rücksetzer eine Chance sein, die Anleger ausnutzen sollten. Die Story von Qnity scheint noch lange nicht am Ende zu sein, sie hat gerade erst begonnen.

Der Konzern sitzt mitten im Herzen der Halbleiterbranche und profitiert damit still und leise im Hintergrund vom KI-Boom, ohne ausschließlich am Chipzyklus zu hängen. Hochleistungsleiterplatten, Thermomanagement und fortschrittliche Verbindungstechniken sorgen dafür, dass Qnity von einem breiteren Elektroniktrend profitiert.

Die Geschäftsentwicklung von Qnity ist zudem nicht auf Fantasie oder Einnahmen in der Zukunft aufgebaut, sondern auf starken operativen Fakten. Der Konzern wächst schnell in fast allen Bereichen. Die frühe Prognoseerhöhung in diesem Jahr bestätigt das.

Zudem ist der Konzern noch nicht sehr lange eigenständig an der Börse. Der Kapitalmarkt beginnt gerade erst Qnity als starken Player in der Halbleiter- und Elektronikbranche wahrzunehmen und neu zu bewerten. Das könnte verstärkt institutionelle Anleger anziehen.

Ganz ohne Risiko geht es nicht

Qnity ist zwar breiter aufgestellt als die meisten Halbleiterkonzerne, aber sollte der Schwung in der Branche abkühlen, dann würden das die Amerikaner auch zu spüren bekommen. Ein kompletter Geheimtipp ist die Aktie inzwischen auch nicht mehr. Die Prognoseerhöhung hat Begehrlichkeiten geweckt, die Qnity jetzt auch liefern muss.

Trotzdem bleibt das Papier eines der spannendsten aus der Branche. Der Konzern liefert wichtige Bausteine für die Branche, welche im Zeitalter immer leistungsfähigerer Rechenzentren schon fast unabkömmlich sind. Daher sollten Anleger den Rücksetzer schnell ausnutzen, die Aktie hat nämlich schon wieder Fahrt aufgenommen, um die Delle im Kurs wieder glattzubügeln.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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