KI-Rakete vor nächstem Schub
Qnity: Hidden Champion zieht wieder an - Anleger sollten schnell reagieren!
Kaum hat DuPont Qnity in die Freiheit entlassen, da legt der Wert schon richtig los. Nach einer Verdopplung in diesem Jahr, hat die Aktie zuletzt stark korrigiert. Ist das die Chance, auf die Anleger gelauert haben?
- Qnity als DuPont-Ausgliederung mit Börsestart
- Packaging Leiterplatten und Thermomanagement
- Starke Quartalszahlen und angehobene Jahresprognose
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Qnity ist noch nicht lange an der Börse eigenständig, gehört aber jetzt schon zu den heißesten Aktien aus dem Halbleitergeschäft. Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Aktie aus dem Elektronik-Geschäft von DuPont herausgelöst und notiert seit Anfang November als eigenständiges Unternehmen an der Börse.
Qnity ist kein klassischer Chipdesigner wie Nvidia oder AMD, aber trotzdem sehr wertvoll für die Halbleiterbranche. Der Konzern liefert Materialien und Lösungen ohne die moderne Halbleiter
überhaupt nicht gebaut werden könnten. Dazu zählen Produkte für die Chipfertigung, Advanced Packaging, Interconnect-Technologien, Leiterplatten und thermisches Management. Gerade für Rechenzentren,
Hochleistungsprozessoren und komplexe Chiparchitekturen gewinnen diese Bereiche immer mehr an Bedeutung.