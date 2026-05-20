Analog Devices - Aktie verliert deutlich -8,07 % - 20.05.2026

Die Analog Devices Aktie ist bisher um -8,07 % auf 331,05€ gefallen. Das sind -29,05 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute bei der Analog Devices Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Analog Devices (ADI) entwickelt Hochleistungs-Analog-, Mixed-Signal- und RF-Chips für Industrie, Automotive, Kommunikation und Healthcare. Fokus auf Signalverarbeitung, Power-Management und Sensorik. Starke Marktstellung im Analog-Segment, u.a. durch Maxim-Übernahme. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Infineon, NXP, STMicro. USP: breite IP-Basis, hohe Präzision, enge Kundenintegration in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Analog Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,03 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +53,12 % gewonnen.

Während Analog Devices deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,37 %.

Analog Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,32 % 1 Monat +13,25 % 3 Monate +21,03 % 1 Jahr +77,03 %

Informationen zur Analog Devices Aktie

Stand: 20.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 488 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,91 Mrd.EUR € wert.

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht von Nvidia freundlich präsentiert. Marktbeobachter warnten indes, es könnte dem Chip-Riesen schwerfallen, mit den nach Börsenschluss erwarteten Zahlen und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,22 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +5,43 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,08 %. ON Semiconductor legt um +4,30 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,92 %.

Analog Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.