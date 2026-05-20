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    Besonders beachtet!

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    Analog Devices - Aktie verliert deutlich -8,07 % - 20.05.2026

    Am 20.05.2026 ist die Analog Devices Aktie, bisher, um -8,07 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Analog Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Analog Devices - Aktie verliert deutlich -8,07 % - 20.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Analog Devices (ADI) entwickelt Hochleistungs-Analog-, Mixed-Signal- und RF-Chips für Industrie, Automotive, Kommunikation und Healthcare. Fokus auf Signalverarbeitung, Power-Management und Sensorik. Starke Marktstellung im Analog-Segment, u.a. durch Maxim-Übernahme. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Infineon, NXP, STMicro. USP: breite IP-Basis, hohe Präzision, enge Kundenintegration in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

    Analog Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.05.2026

    Die Analog Devices Aktie ist bisher um -8,07 % auf 331,05 gefallen. Das sind -29,05  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute bei der Analog Devices Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Analog Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,03 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +53,12 % gewonnen.

    Während Analog Devices deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,37 %.

    Analog Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,32 %
    1 Monat +13,25 %
    3 Monate +21,03 %
    1 Jahr +77,03 %
    Stand: 20.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Analog Devices Aktie

    Es gibt 488 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,91 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,22 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +5,43 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,08 %. ON Semiconductor legt um +4,30 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,92 %.

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    Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Analog Devices

    -7,08 %
    -8,25 %
    +12,96 %
    +20,39 %
    +80,46 %
    +101,90 %
    +183,57 %
    +608,04 %
    +3.279,90 %
    ISIN:US0326541051WKN:862485
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    Markt Bote
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