Weitere Gewinne vor Nvidia-Zahlen

Besonders stark präsentierte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 : Er baute im Kielwasser der freundlichen New Yorker Börsen sein Plus aus und schloss 2,13 Prozent höher mit 5.976,07 Punkten. Für den Londoner FTSE 100 ging es letztlich um 0,99 Prozent auf 10.432,34 Punkte bergauf. Der Züricher SMI verabschiedete sich mit einem Gewinn von 0,26 Prozent auf 13.399,29 Punkte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Mittwoch weiter zugelegt. Medienberichten zufolge hat US-Präsident Donald Trump Fortschritte in Verhandlungen mit dem Iran signalisiert. Zudem wird der nach New Yorker Börsenschluss anstehende Quartalsbericht des KI-Chip-Riesen Nvidia schon mit Spannung erwartet. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", warnte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms, führte Experte Wienke aus. Die Bestmarke der Aktien aus der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen an das Unternehmen hoch sind.

Im europäischen Branchentableau waren am Mittwoch vor den Nvidia-Zahlen Technologiewerte mit am meisten gefragt. Ähnlich wie in New York zogen Halbleiteraktien kräftig an: Der Chipausrüster ASML eroberte mit einem Kursplus von 6,7 Prozent die EuroStoxx-Spitze, gefolgt vom Chiphersteller Infineon mit plus 5,1 Prozent. Im französischen Cac 40 führten die Titel von STMicroelectronics mit einem Anstieg um 6 Prozent die Gewinnerliste an.

Auch bei Reise- und Freizeit- sowie Bankentiteln griffen die Anleger zur Wochenmitte beherzt zu. Unter den wenigen Verlierern fanden sich die Aktien von Medienunternehmen . Der stark gelaufene Index der Öl- und Gaskonzerne kam angesichts der weiter sinkenden Ölpreise kaum von der Stelle.

Unter den Einzelwerten erholten sich die in Amsterdam gelisteten Aktien von CSG um weitere fast 9 Prozent. Der tschechische Rüstungskonzern hatte starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt./gl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 67,74 auf Tradegate (20. Mai 2026, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +13,88 %/+55,30 % bedeutet.



