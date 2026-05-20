Deutliche Kursgewinne - Stark gesunkene Ölpreise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch gestützt durch deutlich gestiegene Ölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann 0,80 Prozent auf 124,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,08 Prozent. Dies war ein Rückgang um 0,11 Prozentpunkte. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen stark nach.

Die am Nachmittag merklich gefallenen Ölpreise stützten die Anleihen am Nachmittag. US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer "finalen Phase" seien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verweist auf den sogenannt "White House Pool Report", der von Journalisten täglich erstellt wird. "Wir werden sehen, was passiert", wird Trump weiter zitiert.