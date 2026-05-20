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    Deutsche Anleihen

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    Deutliche Kursgewinne - Stark gesunkene Ölpreise

    Deutsche Anleihen - Deutliche Kursgewinne - Stark gesunkene Ölpreise
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch gestützt durch deutlich gestiegene Ölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann 0,80 Prozent auf 124,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,08 Prozent. Dies war ein Rückgang um 0,11 Prozentpunkte. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen stark nach.

    Die am Nachmittag merklich gefallenen Ölpreise stützten die Anleihen am Nachmittag. US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer "finalen Phase" seien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verweist auf den sogenannt "White House Pool Report", der von Journalisten täglich erstellt wird. "Wir werden sehen, was passiert", wird Trump weiter zitiert.

    Die Anleihen profitierten, da ein Rückgang der Ölpreise auch die Inflationsgefahren dämpft. Dies vermindert die Wahrscheinlichkeit von Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Bisher gehen die Anleger überwiegend noch von einer Erhöhung im Juni aus.

    Die Inflationssorgen an den Anleihemärkten sind zuletzt gestiegen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Anstieg fiel kräftiger aus als von Volkswirten erwartet. In der Eurozone war die Inflationsrate im April laut einer zweiten Schätzung auf 3,0 Prozent gestiegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an./jsl/he




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